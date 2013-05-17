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Sur YapÄ±â€™nÄ±n Yeni Projesi

17.05.2013 - 17:29 | Son GÃ¼ncelleme:

StandartlarÄ±n ÃœstÃ¼nde, Ihlamurlar AltÄ±nda

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Sur YapÄ± olarak 21 yÄ±ldÄ±r sadece konut deÄŸil, oluÅŸturduÄŸumuz yaÅŸam deÄŸerleri ile yatÄ±rÄ±m deÄŸeri yÄ±llar boyu artan mutlu yuvalar inÅŸa ediyoruz. Ä°Ã§erisinde mutlu bir hayat, daima tatlÄ± bir tebessÃ¼mle hatÄ±rlanacak anÄ±lar biriktireceÄŸiniz yuvalar.

TaÅŸdelen projesinin 3. KÃ¶prÃ¼ baÄŸlantÄ± yolu ve Åžile otobanÄ±na sadece 1.1 km mesafede yer almasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ulaÅŸÄ±m arterlerine ve yapÄ±mÄ± devam eden metro hattÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, mesire alanlarÄ±, meÅŸhur TaÅŸdelen doÄŸal kaynak suyu ve en Ã¶nemlisi de TaÅŸdelen ormanlarÄ±nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda konumlanmasÄ± sebebiyle projeye olan talep oldukÃ§a fazla.

TaÅŸdelen projesi hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi almak ve lansman Ã¶ncesi %10 indirim fÄ±rsatÄ±ndan yararlanarak sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da bulunan dairelerden faydalanmak iÃ§in acele edin.

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DetaylÄ± bilgi iÃ§in: 0216 508 28 00 / suryapi.com.tr/survey-tasdelenÂ


Ä°landÄ±r

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