Sur YapÄ±â€™nÄ±n 2 Teklifi Ä°Ã§in Son 3 GÃ¼n!

Bir hayal yaÅŸayayÄ±m derseniz size iki teklifimiz var. Ä°ster Ã‡amlÄ±ca eteklerinde, ister BahÃ§elievler bÃ¶lgesinde evinizi seÃ§in. GeniÅŸ Ã¶deme fÄ±rsatlarÄ±ndan yararlanarak dilediÄŸiniz gibi Ã¶deyin. Kampanyadan yararlanmak iÃ§in son gÃ¼n 16 Haziran.



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Exen Ä°stanbul



Ã‡amlÄ±ca Eteklerinde Exen Ä°stanbul:

BulunduÄŸu konum ve arsa alanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle Anadolu YakasÄ±â€™nÄ±n en gÃ¶zde projelerinden biri olan Exen Ä°stanbul,Â anayollarÄ±n hemen yanÄ±nda, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lerine 5â€™er dakika mesafede bulunuyor. Altunizade-Ã‡ekmekÃ¶y aksÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ, yaÅŸam, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve finans merkezlerinin tam ortasÄ±nda yer alan Exen Ä°stanbul, ÅŸehir hayatÄ±ndan vazgeÃ§emeyen yeni sakinlerini bekliyor.



Exen Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75â€™i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan proje, gÃ¶leti, havuzlarÄ±, fÄ±skiyeleri, Ã§ocuk parklarÄ±, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahalarÄ±, fun golf sahasÄ±, aÃ§Ä±k fitness alanlarÄ±, meyve bahÃ§eleri gibi birÃ§ok sosyal alanÄ±yla da ev sahiplerine ayrÄ±calÄ±klÄ± ve konforlu bir yaÅŸam sunuyor. YeraltÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ otoparklar ve sosyal tesis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan aÃ§Ä±k otoparklar sayesinde yaÅŸam alanlarÄ±nda tek bir araca bile rastlanmayacak. Åžehrin ortasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam sunan Exen Ä°stanbul, gÃ¼neÅŸ panelleriyle Ä±sÄ±nan havuzu sayesinde, bahar aylarÄ±nda da aÃ§Ä±k havada yÃ¼zme keyfini yaÅŸatacak. Rezidans olarak inÅŸaa edilen dikey yaÅŸam alanlarÄ±nda, konuklar lobide karÅŸÄ±lanacak. Vale, concierge, resepsiyon hizmetleri sunulacak. 27â€™nci kattaki donanÄ±mlÄ± spor tesisinde, bÃ¼yÃ¼leyici manzaranÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zme havuzu, fitness alanÄ±, sauna, buhar banyosu ve masaj odasÄ± yer alacak.



Kafe ve restoranÄ±, kuafÃ¶rÃ¼, kuru temizlemesi, lostra salonu, marketiyle gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanabileceÄŸi mini Ã§arÅŸÄ±sÄ±, Exen Ä°stanbul sakinlerinin hizmetinde olacak.

Her daireye kat bahÃ§esiâ€¦

Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduÄŸu kat bahÃ§eleri; sakinlerine yemek, sohbet ve kahve keyfini, yeÅŸil ve maviyle iÃ§ iÃ§e gÃ¶l manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yaÅŸatacak. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸ yerinde deÄŸil, evinde geÃ§irmek isteyenler, Exen Ä°stanbulâ€™un saÄŸladÄ±ÄŸÄ± home office yaÅŸam imkÃ¢nlarÄ±yla bu planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.



Loft daireler satÄ±ÅŸtaâ€¦

Exen Ä°stanbulâ€™da 33. Ve 43. Katlar arasÄ±nda yer alan 248 ve 285 mÂ² loft daireler satÄ±ÅŸa sunuldu.





Corridor Rezidans

BahÃ§elievler BÃ¶lgesinde Corridor Rezidans:

Sur YapÄ± mimari grubu tarafÄ±ndan tasarlanan Corridor, yerleÅŸimi Ã§ok eski dÃ¶nemlere dayanan ve tarihi Avrupa-Asya Ä°pekyolu gÃ¼zergÃ¢hÄ±nda bulunan GÃ¼neÅŸliâ€™de, yoÄŸun ulaÅŸÄ±m aksÄ±yla dikkat Ã§eken YalÃ§Ä±n KoreÅŸ ve Mimar Sinan Caddelerini farklÄ±, modern ve yaÅŸam deÄŸeri katan bir cadde planlamasÄ± ile de birbirine baÄŸlÄ±yor. Projenin bu iki Ã¶nemli arteri birleÅŸtiren konumu, geliÅŸen bÃ¶lgenin yaya trafiÄŸini de keyifli bir biÃ§imde dÃ¼zenliyor ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.



DeÄŸiÅŸik blok yapÄ±larÄ±yla zengin daire seÃ§enekleri sunan projede yaÅŸam 2014 yÄ±lÄ± sonunda baÅŸlayacak. Ä°Ã§ avlunun kesintisiz ve gÃ¼venli yaya dolaÅŸÄ±m alanÄ± haline getirildiÄŸi bu Ã¶zel projede, araÃ§ yollarÄ± bina giriÅŸ cephelerine ulaÅŸacak ÅŸekilde dÃ¼zenlendi. BÃ¶ylece site sakinlerinin sessiz ve gÃ¼venli bir iÃ§ bahÃ§e yaÅŸamÄ±na kavuÅŸmalarÄ± saÄŸlanÄ±yor. Ã‡oÄŸunlukla yer altÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenen otopark alanÄ± binalarla direkt olarak irtibatlandÄ±rÄ±lÄ±yor. 42-337 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen stÃ¼dyo daireler, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 rezidanslar, Ã¶zel parti teraslarÄ±, lobi, concierge hizmetleri sizi bekliyor.



Ä°ki kata yayÄ±lan 1300 mÂ² alana sahip sosyal tesisler spordan, yÃ¼zmeye, Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼venli bir oyun alanÄ±ndan dinlenmeye kadar, konut sakinlerine renkli bir sosyal yaÅŸam sunuyor. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± havuz, dinlenme ve gÃ¼neÅŸlenme alanlarÄ±, kafeterya, TV dinlenme odasÄ±, fitness, stÃ¼dyo, soyunma odalarÄ±, duÅŸlar, sauna, Ã§ocuk oyun alanÄ± gibi mekÃ¢nlardan oluÅŸan sosyal tesislerde konfor ve gÃ¼venlik iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±ntÄ± Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±.



GeliÅŸen bÃ¶lgenin en iyi lokasyonunda yer alÄ±yor

Projenin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ä°stanbulâ€™un yoÄŸun ulaÅŸÄ±m akslarÄ±ndan E-5 Otoyolu ve TEM Otoyolu'nu birbirine baÄŸlayan BasÄ±n Ekspres Yolu Ã¼zerinde ve AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na Ã§ok yakÄ±n olmasÄ±dÄ±r. Benzer ÅŸekilde son beÅŸ yÄ±l iÃ§erisinde yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi projeleri, geliÅŸen bÃ¶lgenin cazibesini arttÄ±rÄ±yor. Ä°nÅŸasÄ± devam eden KirazlÄ±-Aksaray ve KirazlÄ±-BaÅŸakÅŸehir metro hatlarÄ±nÄ±n kesiÅŸim noktasÄ± olan KirazlÄ± istasyonuna 1,5 km mesafede olan Corridorâ€™da, bu duraktan KirazlÄ±-Aksaray hattÄ± ile aynÄ± zamanda BaÄŸcÄ±lar-KabataÅŸ tramvay hattÄ±na bir durakla ulaÅŸÄ±labiliyor.Â Â



DoÄŸal aydÄ±nlatma ve Ä±sÄ±nmadan maksimum fayda

Mimarisi ve sosyal yaÅŸam iÃ§in sunduÄŸu ayrÄ±calÄ±klarla kÄ±sa sÃ¼rede yoÄŸun talep alan projede, binalarÄ±n kuzeybatÄ±-gÃ¼neydoÄŸu doÄŸrultusunda yÃ¶nlendirilerek, birbirleri Ã¼zerindeki gÃ¶lgeleri minimum olacak ÅŸekilde kurgulanmasÄ± sebebiyle pasif doÄŸal aydÄ±nlatma ve Ä±sÄ±nmadan maksimum dÃ¼zeyde fayda saÄŸlanÄ±lÄ±yor.





DetaylÄ± bilgi iÃ§in:Â

Exen Ä°stanbul: 0216 316 79 90 / exenistanbul.com.tr

Corridor: DetaylÄ± bilgi iÃ§in:Â 0212 651 16 63 / suryapicorridor.com.tr

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