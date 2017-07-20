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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı Muhit Sancaktepe’de Satışta

Sur Yapı Muhit Sancaktepe’de Satışta

20.07.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

Sur Yapı'nın Sancaktepe'deki Yeni Projesi Muhit 279 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla Satışta!

Muhit huzurla içilen bir yudum çay, mutluluğa giden yol, değer taşımak ve hak ettiğiniz yaşamdır.

Şimdi, İstanbul Sancaktepe’de yepyeni ve modern bir Muhit kuruluyor. Özlediğiniz muhit atmosferi, yaşamınızın her noktasında kendini hissettiriyor. Dost meclisindeki bir bardak çay kadar sıcak atmosferiyle, samimiyeti ve huzuru yaşatan İstanbul’un en yeni muhiti Sur Yapı Muhit Sancaktepe, yeni sakinleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bugün, Sur Yapı kalitesiyle tüm zenginliklerin yer aldığı bambaşka bir hayata çok yakınsınız. Üstelik Muhit, sağladığı ulaşım kolaylıklarıyla sizi şehrin istediğiniz noktasına kolayca taşıyor. Çünkü Sur Yapı Muhit, Anadolu Yakası’nın tam merkezinde, tüm yolların kesişim noktasında yer alıyor. TEM Otoyolu’nun yakınında yer alan Muhit, Sabiha Gökçen Havalimanı, 3. Çevreyolu ve E-5 Karayolu’na bağlantı yollarına yakınlığıyla kısa sürede tüm şehre ulaşma imkânı sağlıyor. Bunun yanı sıra, Çekmeköy – Sultanbeyli metro hattı Abdurrahmangazi istasyonuna yakınlığı ile toplu ulaşımı çok daha kolaylaştırıyor. Kısacası Muhit, hem şehrin anahtarını, hem de ulaşım rahatlığını aynı anda sunuyor.

MUHİT = ÇOCUĞUNUZUN HAYATA 1-0 ÖNDE BAŞLAMASIDIR!
Çocuğunuz yemyeşil peyzajı, yüzme havuzları ve oyun alanlarıyla çocukluğunu doyasıya yaşarken, Muhit’in merkezi konumu sayesinde hem şehrin tüm olanaklarından yararlanacak, hem de tertemiz havası sayesinde doğa ile iç içe büyüyerek hayata 1-0 önde başlayacak.

İstanbul’un tüm güzelliklerini neşe ve güven içinde yaşamanız için tasarlanan Sur Yapı Muhit, hayalinizdeki hayatın kapılarını aralıyor. Az katlı mimarisi, geniş yeşil alanları ve her bloğun önünden geçen peyzaja yayılmış yansıma havuzlarının yanı sıra günlük tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ticari alanları, huzur ve neşe içinde vakit geçirebileceğiniz sosyal mekânları içinde barındıran Sur Yapı Muhit, günün stresini atabileceğiniz spor imkânlarıyla da sizi keyifli bir yaşama davet ediyor. Siz de vakit kaybetmeden Muhit’teki yerinizi alın, mutluluğu doyasıya yaşayın.

MUHİT = MUTLULUĞU PAYLAŞMAKTIR!
Sur Yapı Muhit, modern hayatın tüm gereksinimlerini güven ve samimiyetle bir araya getirerek size kaliteli bir yaşam fırsatı sunuyor. Yenilikçi yatay mimarisiyle evlerin büyük bir kısmının iç avluya bakacağı bu benzersiz projede, dostluklar ve heyecanlar paylaşılarak çoğalıyor. Avlu içindeki göletler ve 4.800 metrekarelik yeşil alan ile huzurun keyfine varılıyor. Maksimum 12 katlı yapılarda 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1, toplam 217 dairenin ve 12 ticari alanın yer alacağı Sur Yapı Muhit, sosyal tesisleri ve otoparkıyla hem çekirdek ailelere, hem de geniş ailelere, özledikleri yaşamı sunuyor.

279 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA
Sur Yapı Muhit’te lansman dönemine özel 279 Bin TL’den başlayan fiyatlarla 2 farklı ödeme planı sunuluyor;
İster hiç peşinat ödemeden, 60 ay 0 faiz ya da 120 ay 0,45 vade fırsatıyla, ister %50 peşinat ile 36 ay vade farksız ödeme imkânıyla evinizi seçin.

Detaylı bilgi için: 444 5 787 / http://muhit.suryapi.com.tr/

Sur Yapı Muhit Satış Ofisi:
Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe/İstanbul

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