Sur Yapı Mirage’da 48 Ay Vade Farksız Sabit Taksitlerle, Peşinatın Yarısı Teslimde

48 Ay Vade Farksız Sabit Taksitlerle ve %5 Kampanya İndirimi

Sur Yapı Mirage Rezidans projesinde kampanya kapsamında evinizi %5 kampanya indirimi ve 48 ay vade farksız sabit taksitlerle satın alabilirsiniz. Böylelikle değişen kredi oranlarından etkilenmeden sabit taksitlerle evinizin ödemesini tamamlayabilirsiniz.



Peşinatın Yarısı Teslimde

Sur Yapı Mirage Rezidans projesinde peşinatınızın yarısını evinizi teslim aldıktan sonra ödeyebilirsiniz.



Peşinatı Yükselt, Taksit Miktarını Düşür

Ödeme yapacakları peşinat miktarını yükseltmek isteyen müşterilerimiz böylelikle 48 ay boyunca ödeyecekleri aylık vade farksız sabit taksit miktarını düşürebilirler.



%5 + %10 İndirim Fırsatı

Sur Yapı Mirage’da % 5 kampanya indirimine ek olarak tamamı peşin veya peşin + banka kredili ödemelerde % 10 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.



Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Sur Yapı Mirage Rezidans projesinde peşinatsız ödeme modeli ile ev sahibi olabilirsiniz. Seçeceğiniz evin bedelinin %56’sını banka kredisi ile ödeyebilir. Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerine yayılmış Sur Yapı bünyesinde vade farksız ara ödemeler ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.



Güneşli’de Yükselen Prestij

Rezidansları, A+ ofisleri, 5 yıldızlı otelleri, kolej ve üniversiteleri, özel hastaneleri ile Avrupa Yakası’nın hızla gelişen semti Güneşli ‘de, Atatürk Havaalanı, E-5 ve TEM kavşağı, yeni yapılacak Ataköy – İkitelli raylı toplu tasıma sisteminin Evren Güneşli ve Mimar Sinan istasyonlarına yakın konumu sayesinde prestije ulaşmanın en kolay yolu Mirage Rezidans.

Prestijli Bir Yatırım

Yapılan yatırımlarla her geçen gün gelişen ve 2. Maslak olarak adlandırılan Güneşli ’de yatırımın yeni odağı Mirage Rezidans olacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 342 lüks rezidans daire ve 60 mağazasıyla Güneşli ‘de ayrıcalıklı bir yapıya sahip Mirage, gelecek planlarınız için Güneşli ’deki en doğru tercih. Çünkü Mirage’ın prestiji yatırımınızın değerini günden güne katlayacak.



Mirage Tarzı Yaşam

Bulunduğu bölgede tüm dikkatleri üzerine çeken gösterişli mimarisi, her biri ince zevklerle tasarlanmış 342 lüks rezidans dairesi, günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceğiniz bulvar niteliğindeki ferah çarsısıyla Mirage Rezidans, tarzınızı yansıtacak. Mirage ile prestiji, sizi girişte karşılayan sık lobilerine adım attığınız andan itibaren hissedeceksiniz. Essiz peyzaj düzenlemesi, çocuk oyun alanları, spor olanakları ve sosyal tesisleriyle konfor ve huzur dolu bir konsept Mirage’da.



Özgürce Alışveriş Yapma Lüksü

Alışveriş merkezi yerine dışarıda özgürce dolaşmayı tercih edenlerdenseniz, Mirage’ın çarsısını çok seveceksiniz. Bulvar niteliğindeki ferah ve günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılamanızı sağlayan 60 mağazasıyla Mirage Çarsı, evinizin hemen yanı basında. Rahat ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor.



Bambaşka Bir Huzur

Rüyada olduğunuzu hissettirecek farklı dokularla tasarlanmış özel peyzajı, huzur veren koku bahçeleri, asmalı geçitler ve yansıma havuzları size şehrin içinde doğayla iç içe bir yasam sunuyor. Hayatınız bahçenizdeki çiçekler gibi renklenecek, yemyeşil bir huzurla dolacak.



Sağlığınız da Keyfiniz de Yerinde

Hem sağlıklı hem de keyifli bir yasam için Mirage, size birçok olanak sunuyor. Açık yarı olimpik yüzme havuzu, güneşlenme ve gölgelenme alanları, açıkhava fitness alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, 3 pota basketbol alanı, kafeler, farklı damak zevklerine hitap eden restoranlar ve çocuk oyun alanları sayesinde her an yasamdan keyif alacaksınız.





Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapimirage.com.tr



Mirage Satış Ofisi

Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, No:91 Metro Grossmarket Yanı Bağcılar/İstanbul



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul