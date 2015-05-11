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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial >Sur Yapı Mirage Rezidans’ta

Sur Yapı Mirage Rezidans’ta

11.05.2015 - 17:40 | Son Güncelleme:

%10 + %10 İndirim!

Sur Yapı’nın Güneşli’deki Yeni Projesi Mirage Rezidans
Sur Yapı’nın İstanbul’un Gelişen Bölgesi Güneşli’deki Yeni Projesi Mirage Rezidans Lansmana Özel %10 İndirime Ek Olarak, Tamamı Peşin veya Peşin + Banka Kredili Ödemelerde %10 İndirim Fırsatıyla Satışta!

Sur Yapı Mirage Rezidans’taSur Yapı Mirage Rezidans’ta “Prestij Tarz Kazandı“
Şehirli ve dinamik bir yaşam vaat eden Mirage Rezidans, 300 milyon TL’lik yatırım ve 73 bin 700 m²’lik toplam inşaat alanı ile hayata geçiriliyor. 17 katlı 3 bloktan oluşan projede ayrıca 60 mağazalık bir alışveriş caddesi de bulunuyor. 342 rezidansın yer aldığı Mirage Rezidans, sakinlerine rezidans yaşamının rahatlığını, konforunu ve avantajlarını sunuyor.

Modern mimarisiyle dikkat çeken Mirage Rezidans projesinde ayrıca yarı olimpik açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, güneşlenme ve gölgelik alanları, açık hava fitness alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunuyor. Atatürk Havalimanı’na, TEM otoyoluna ve metro, metrobüs gibi toplu ulaşım ağlarına yakınlığı, Basın Ekspres yoluna cepheli ve Metro Gross markete komşu konumu ile Mirage Rezidans, değerli bir lokasyonda yer alıyor. İş merkezlerinin ve ünlü otellerin yer aldığı bölge, ikinci Maslak olarak da adlandırılıyor.

Mirage Rezidans’da 58 metrekare ile 234 metrekare arasında değişen farklı tipte 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan rezidansların fiyatı 340 bin TL ile 1 milyon 340 bin TL arasında değişiyor. Projede lansmana özel bu fiyatlar üzerinden %10 indirim fırsatı sunuluyor. Geniş teraslı 3+1 daireler ve kapalı mutfaklı 2+1 dairelerin yoğun olduğu Mirage Rezidans aileler için konforlu bir yaşam imkanı sağlıyor. Ayrıca 31 farklı metrekare seçeneği ile Mirage Rezidans, konut alıcılarına farklı alternatifler sunuyor.

Lansmana Özel %10 İndirime Ek Olarak Tamamı Peşin Veya Peşin + Banka Kredili Ödemelerde %10 İndirim Fırsatı
Sur Yapı’nın İstanbul’un gelişen bölgesi Güneşli’deki yeni projesi Mirage Rezidans’ın satışları lansman dönemine özel %10 indirim imkanı, tamamı peşin ödemelerde ve banka kredili ödemelerde lansman indirimine ek %10 indirim fırsatıyla başladı.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapimirage.com.tr

Mirage Rezidans Satış Ofisi
Sur Yapı Corridor Rezidans Projesi, Güneşli Bağcılar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi, No: 14 Bağcılar/İstanbul


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