Sur Yapı Mirage’da PEŞİNATSIZ 2.709 TL’den Başlayan Taksitlerle…

İstanbul’un gün geçtikçe değer kazanan bölgesi Güneşli ’de, rezidans hizmeti, kendi çarşısı ve sosyal yaşam alanlarıyla Mirage Rezidans size aradığınız lüksü yaşatacak. İster peşinatsız, ister artan taksitlerle ya da farklı kredi seçenekleriyle Mirage ’da yeni evinizi alın, oturduğunuz yerden sürekli kazanmanın tadını çıkarın.
Geniş Aileler için Geniş Ev ve Ödeme Fırsatları
Sur Yapı Mirage projesinde geniş aileler için tasarlanan 168 m2 3+1 dairelere %5 indirim ile hiç peşinat ödemeden 929.100 TL’ye alabilirsiniz. 120 ay boyunca ödeyeceğiniz aylık 5.463 TL’den başlayan taksitler* ile Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde yapacağınız 102.201 TL ara ödeme ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.
Ev tercihini 2+1 olarak değerlendirmek isteyen müşterilerimiz için geniş 130 m2 2+1 seçeneklerimiz %5 kampanya indirimi ile 706.800 TL fiyatıyla ferah bir yaşamın kapılarını aralayacak. 130 m2 2+1 dairenizi hiç peşinat ödemeden 120 ay boyunca aylık 4.156 TL’den başlayan taksitler* ödeyerek satın alabilirsiniz. Ödemelerinizi; Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğiniz 77.748 TL’lik ara ödemelerle tamamlayabilirsiniz.
*Aylık taksitler her yıl bir kez % 9.2 oranında artmaktadır.
Peşinatı Yükselt, Taksit Miktarını Düşür
Ödeme planına peşinat ödemesi eklemek isteyen müşterilerimiz ödeyecekleri peşinat miktarını yükselterek 120 ay boyunca ödeyecekleri aylık taksit miktarını ya da Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde gerçekleştirecekleri ara ödeme miktarlarını düşürebilirler.
%5 + %10 İndirim Fırsatı
Sur Yapı Mirage’da % 5 kampanya indirimine ek olarak tamamı peşin veya peşin + banka kredili ödemelerde % 10 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
Güneşli ‘de Mirage Rezidansla ‘Prestij Tarz Kazandı’
Yeni bir ev hayali kuranlara şehirli ve dinamik bir yaşam vaat eden Mirage Rezidans, 17 katlı 3 bloktan oluşuyor. 342 rezidans dairesinin bulunduğu Mirage, lokasyonuyla da avantaj sağlıyor. Basın Ekspres yolu üzerinde olan Mirage Rezidans, Atatürk Havalimanı’na yakınlığıyla dikkat çekiyor. TEM otoyolu ile E5 otoyolunun arasında bulunan Mirage Rezidans, yeni yapılacak Ataköy – İkitelli raylı toplu taşıma sisteminin Evren Güneşli - Mimar Sinan istasyonlarına komşu konumda ve metrobüs gibi toplu ulaşım ağlarının da yakınında yer alıyor. İkinci Maslak olarak adlandırılan bölgede ünlü oteller, hastaneler, kolejler ve üniversiteler bulunuyor.
Sosyal donatılarıyla da sakinlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap veren Mirage Rezidans, yarı olimpik açık yüzme havuzu, açık hava fitness alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, 3 pota basketbol alanı, kafeteryaları, sosyal tesisleri ve çocuk oyun alanlarıyla sakinlerine rahat, konforlu ve prestijli bir yaşamın kapılarını aralıyor.
Mirage Rezidans’da aynı zamanda bloklar arasına konumlandırılmış 60 mağazalık bir çarşı yer alıyor. Mirage Çarşı, ulusal ve uluslararası seçkin markalardan oluşuyor. Farklı konseptlerde kafeteryaları, restoranları, günlük ihtiyaçların karşılanması için hazırlanmış konsept mağazalarıyla Mirage Çarşı, sakinlerine sosyalleşme olanağı sunuyor.
Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787
www.suryapimirage.com.tr
Mirage Satış Ofisi
Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, No:91 Metro Grossmarket Yanı Bağcılar/İstanbul
Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul