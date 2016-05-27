Sur Yapı Mirage Çarşı'da İşin En Heyecanlı Kısmı Şimdi Başlıyor

Sur Yapı Mirage, Avrupa Yakası’nın markalı projeler ve beş yıldızlı otellerle en hızlı gelişen bölgesi Güneşli Basın Ekspres’te Sur Yapı kalitesini yansıtan seçkin bir yaşam tarzı sunuyor. İki milyon nüfusa sahip bölge, altı adet beş yıldızlı otel ve büyük çaplı yüzlerce firmaya ev sahipliği yapıyor. Yakın çevrenin her türlü ihtiyacını karşılaması planlanan dükkân, kafe ve restoranlar canlı bir buluşma noktası oluşturacak.

Sur Yapı Mirage, bu sene tamamlanacak olan Kabataş – Mahmutbey metrosunun Kirazlı istasyonuna ve hayata geçecek olan Ataköy – İkitelli raylı sistemine komşu konumda yer alıyor.

Mirage’ın çekimine siz de kapılın, şimdiden kazanmaya başlayın.

299 Bin TL’den Başlayan Fiyatlar* ve 36 Ay Vade Farksız Ödeme İmkânı

29 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te gerçekleşecek açık artırmada 299 bin TL’den başlayacak fiyatlarla satışa sunulacak cadde mağazalarına 36 ay vade farksız ödeme imkanı ile sahip olunabilecek.

Eskidji Uzmanlığı ile Açık Artırma

Sur Yapı Mirage’da bulunan cadde mağazalarının açık artırması Eskidji’nin açık artırma uzmanlığı ile gerçekleştirilecektir.

*58 m2 mağaza için KDV hariç muhammen bedeldir.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

Müzayede Hakkında Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin Tıklayın

Müzayede Salonu

Sur Yapı Mirage Satış Ofisi Karşısı, Polat İş Merkezi Açık Otopark Çadır Alanı Evren Mah. Bahar Cad. No: 91 Metro Market Yanı Güneşli / İstanbul

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