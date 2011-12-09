Sur YapÄ± Konut BayramÄ± Ä°lan Etti!

19 yÄ±ldÄ±r kaliteden Ã¶dÃ¼n vermeden, mÃ¼ÅŸterilerinin gÃ¼venini hak etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Sur YapÄ±'nÄ±nÂ Konut BayramÄ± kampanyasÄ± Prestijin Adresi Exen Ä°stanbul ve elmanÄ±n dalÄ±ndan yendiÄŸi Adapark projelerinde geÃ§erli olacak. Kampanya ''insanÄ±mÄ±zÄ±n yalnÄ±zca konut sahibi olmasÄ± iÃ§in deÄŸil, nitelikli ve saÄŸlam konutlarda yaÅŸamalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±'' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle oluÅŸturuldu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'nin Ä°lk Konut BayramÄ±!Â Â Â

Hayata geÃ§irdiÄŸi Mahalle Ä°stanbul, Greenium, Dora Park, Villa Serra ve Selvice Evler gibi ayrÄ±calÄ±klÄ± konut projelerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da iÅŸ merkezi ve endÃ¼striyel tesisin ardÄ±ndan Exen Ä°stanbul, Adapark ve Metrogarden yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla yaÅŸama deÄŸer katmaya devam ediyor.Â Â

YenilikÃ§i ve modern projeleriyle kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en gÃ¼zel Ã¶rneklerini sunan Sur YapÄ±, yalnÄ±zca konut sahibi yapmak deÄŸil, insanÄ±mÄ±zÄ±n kaliteli ve saÄŸlam konutlarda yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlamak felsefesiyle Konut BayramÄ± baÅŸlatÄ±yor. Sur YapÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk konut bayramÄ±yla tÃ¼keticiye gÃ¶nlÃ¼ndeki yeni eve kolayca sahip olsun diye benzersiz fÄ±rsatlar sunuyor. YalnÄ±zca 172 ev iÃ§in geÃ§erli olacak bu kampanya, 19 KasÄ±m- 19 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda tam 30 gÃ¼n sÃ¼recek.

PeÅŸinatÄ± olanlar, olmayanlar, evini satÄ±p yeni bir eve geÃ§mek isteyenler, kiradayken taksit Ã¶demek istemeyenler, ''Evim eskidi, yeni ve saÄŸlam bir eve geÃ§mek istiyorum'' diyenler iÃ§in benzersiz fÄ±rsatlarâ€¦



Sur YapÄ± Konut BayramÄ± sÃ¼resince sunacaÄŸÄ± birbirinden avantajlÄ± Ã¶deme seÃ§enekleri ile nitelikli konut sahibi olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.Â Ä°ÅŸte Sur YapÄ± Konut BayramÄ± fÄ±rsatlarÄ±:



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Herkesin kolaylÄ±kla nitelikli ev sahibi olabilme ÅŸansÄ±nÄ± yakalayabileceÄŸi Sur YapÄ± Konut BayramÄ±'nda siz de yerinizi alÄ±n bu benzersiz fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.

Ä°ster Prestijin adresi Exen Ä°stanbulâ€¦

BulunduÄŸu Ã‡amlÄ±ca bÃ¶lgesi ve arsa alanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle Anadolu YakasÄ±'nÄ±n en gÃ¶zde projelerinden biri olan Exen Ä°stanbul,Â anayollarÄ±n merkezinde, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lerinin hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda bulunuyor. Altunizade-Ã‡ekmekÃ¶y aksÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ, yaÅŸam, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve finans merkezlerinin tam ortasÄ±nda yer alan Exen Ä°stanbul, ÅŸehir hayatÄ±ndan vazgeÃ§emeyen yeni sakinlerini bekliyor.



GÃ¶leti, havuzlarÄ±, meyve bahÃ§eleriyle Exen Ä°stanbul doÄŸal bÃ¼yÃ¼k bir parkâ€¦



Exen Ä°stanbul'da yaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan proje, gÃ¶leti, havuzlarÄ±, fÄ±skiyeleri, Ã§ocuk parklarÄ±, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahalarÄ±, fun golf sahasÄ±, aÃ§Ä±k fitness alanlarÄ±, meyve bahÃ§eleri gibi birÃ§ok sosyal alanÄ±yla da ev sahiplerine ayrÄ±calÄ±klÄ± ve konforlu bir yaÅŸam sunuyor. YeraltÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ otoparklar ve sosyal tesis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan aÃ§Ä±k otoparklar sayesinde yaÅŸam alanlarÄ±nda tek bir araca bile rastlanmayacak. Åžehrin ortasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam sunan Exen Ä°stanbul, gÃ¼neÅŸ panelleriyle Ä±sÄ±nan havuzu sayesinde, bahar aylarÄ±nda da aÃ§Ä±k havada yÃ¼zme keyfini yaÅŸatacak. Exen Ä°stanbul'da suyun ve yeÅŸilin bir arada olduÄŸuÂ dev bir bahÃ§ede, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her nefeste tazelendiÄŸinizi hissedeceksiniz.

Her daireye kat bahÃ§esiâ€¦



Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduÄŸu kat bahÃ§eleri; sakinlerine yemek, sohbet ve kahve keyfini, yeÅŸil ve maviyle iÃ§ iÃ§e gÃ¶l manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yaÅŸatacak. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸ yerinde deÄŸil, evinde geÃ§irmek isteyenler, Exen Ä°stanbul'un saÄŸladÄ±ÄŸÄ± home office yaÅŸam imkÃ¢nlarÄ±yla bu planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.



HiÃ§bir ayrÄ±ntÄ± unutulmadÄ±â€¦



Bir rezidansta yaÅŸamanÄ±n tÃ¼m ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± sunacak Exen Ä°stanbul'un dikey yaÅŸam alanlarÄ±nda, konuklar lobide karÅŸÄ±lanacak. Vale, concierge, resepsiyon hizmetleri, bulunacak. Kafe ve restoranÄ±, kuafÃ¶rÃ¼, kuru temizlemesi, lostra salonu, marketiyle gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanabileceÄŸi mini Ã§arÅŸÄ±sÄ±, Exen Ä°stanbul sakinlerinin hizmetinde olacak.



27'inci kattaki donanÄ±mlÄ± spor tesisinde, bÃ¼yÃ¼leyici manzaranÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zme havuzu, fitness alanÄ±, sauna, buhar banyosu ve masaj odasÄ± yer alacak.

Ev otomasyon sistemi sayesinde; trafik, hava durumu gibi bilgilere ve gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine tek panelden ulaÅŸÄ±labilecek.

(AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in Tel: 0216 316 79 90 ).

Ä°ster ElmanÄ±n dalÄ±ndan yendiÄŸi Adaparkâ€¦

Sancaktepe'de devam eden ve baÅŸta elma aÄŸaÃ§larÄ± olmak Ã¼zere meyve bahÃ§elerinden oluÅŸan konseptiyle fark yaratan aile projesi Adapark 3. etabÄ±nda yeni bloklar sahiplerini bekliyor.

AdaPark Sakinleri Meyveyi DalÄ±ndan Yiyor.Â Ya Siz?



Ä°stanbullularÄ± Ã¶zledikleri geniÅŸ yeÅŸil alana sahip bir proje ile buluÅŸturacak olanÂ AdaPark'ta ev sahibi olanlar site iÃ§erisinde yer alan meyve bahÃ§elerinden taze meyvelerini dalÄ±ndan kopararak yiyebilecek. BalÄ±klÄ± gÃ¶lÃ¼ ve meyve bahÃ§eleriyle ÅŸehir hayatÄ± iÃ§inde doÄŸaya yaklaÅŸmayÄ± saÄŸlayan AdaPark, nar, elma, kiraz, kayÄ±sÄ± gibi aÄŸaÃ§larla sÃ¼slÃ¼ meyve bahÃ§eleriyle unutulan deÄŸerleri yeni nesillerle tanÄ±ÅŸtÄ±racak.Â

YeÅŸillikler iÃ§inde huzurlu bir yaÅŸam alanÄ± saÄŸlayacak olan AdaPark, konforlu bir yaÅŸam seÃ§eneÄŸi sunuyor.



AdaPark ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam sunuyorâ€¦



AdaPark sizeÂ yalnÄ±zca bir ev deÄŸil, yepyeni bir yaÅŸam biÃ§imi sunuyor. AdaPark'ta zamanÄ±nÄ±zÄ± su yollarÄ± ve gÃ¶letler arasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irecek, bir iskelede gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyeceksiniz.



YaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje, sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yÃ¼zme havuzlarÄ±, bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ±ylaÂ spor, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± oyun alanlarÄ±, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarÄ±yla AdaPark, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in bir eÄŸlence cenneti. Ãœstelik tÃ¼m bu olanaklardan ekstra hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden faydalanabileceksiniz.

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Metroya yÃ¼rÃ¼me mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay olacak.

Â (AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in Tel: 0216 364 90 70)Â Â



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