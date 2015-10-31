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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı İlkbahar’da Peşinata Veda Her Mevsim İlkbahar Tadında!

Sur Yapı İlkbahar’da Peşinata Veda Her Mevsim İlkbahar Tadında!

31.10.2015 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kiraz, elma, erik ve zeytin ağaçları arasında bir yaşam düşleyin… Sur Yapı İlkbahar Sultanbeyli’de rengârenk meyve ağaçlarıyla bahar mevsimini bir değil, her mevsim yaşamanızı sağlayan sıcak bir yaşam alanı. Siz de çok geç olmadan İlkbahar’da yerinizi alın; bir ömür tadını çıkarın.

PEŞİNATSIZ 1.500 TL’den Başlayan Taksitlerle…
Sur Yapı İlkbahar projesinde 1.500 TL’den başlayan taksitler ve Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerine yayılmış vade farksız ara ödeme fırsatları ile ev sahibi olabileceksiniz.

Geniş Aileler için Geniş Ev ve Ödeme Fırsatları
Sur Yapı İlkbahar projesinde geniş aileler için tasarlanan 120 m2 2+1 dairelere %5 indirim ile hiç peşinat ödemeden 484.500 TL’ye alabilirsiniz. 120 ay boyunca ödeyeceğiniz aylık 2.985 TL’den başlayan taksitler ile Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde yapacağınız 53.295 TL ara ödeme ile ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ev tercihini dubleks 2+1 olarak değerlendirmek isteyen müşterilerimiz için geniş 160 m2 dubleks 2+1 seçeneklerimiz %5 kampanya indirimi ile 541.500 TL fiyatıyla ferah bir yaşamın kapılarını aralayacak. 160 m2 dubleks 2+1 dairenizi hiç peşinat ödemeden 120 ay boyunca aylık 3.336 TL’den başlayan taksitler ödeyerek satın alabilirsiniz. Ödemelerinizi; Aralık 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğiniz 59.565 TL’lik ara ödemelerle tamamlayabilirsiniz.

Peşinatı Yükselt, Taksit Miktarını Düşür
Ödeme planına peşinat ödemesi eklemek isteyen müşterilerimiz ödeyecekleri peşinat miktarını yükselterek 120 ay boyunca ödeyecekleri aylık taksit miktarını ya da ara ödeme miktarlarını düşürebilirler.

%5 + %10 İndirim Fırsatı
Sur Yapı İlkbahar’da % 5 kampanya indirimine ek olarak tamamı peşin veya peşin + banka kredili ödemelerde % 10 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Sultanbeyli’de ‘Her Mevsim İlkbahar’
Sur Yapı, Sultanbeyli’de yapımına başladığı İlkbahar projesinde, eşsiz peyzajıyla doğa ile uyum içinde bir yaşam sunuyor. Benzersiz lokasyonuyla avantaj sağlayan İlkbahar, Kuzey ormanlarına, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelerine yakınlığıyla öne çıkıyor. Yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında yer alan projede, TEM otoyolu ve metro ile Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy gibi Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara kolaylıkla ulaşım imkanı sağlanıyor. Sur Yapı İlkbahar, faaliyete geçmek üzere olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne de 200 metre mesafede bulunuyor. Aynı zamanda projeye 300 metre uzaklıkta ise yeni bir üniversite alanı yer alıyor.

Şehrin merkezine çok yakın ve doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Sur Yapı İlkbahar, uzun yürüyüş parkurları, su göletleri, hobi bahçeleri, kitap okuma ve dinlenme alanları ile huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ağırlıklı olarak kiraz bahçelerinin bulunduğu Sur Yapı İlkbahar’da, elma, erik ve zeytin ağacı bahçeleri de yer alıyor. Aileler için konforlu yaşamın tüm inceliklerinin düşünüldüğü projede, çocuklar dalından meyve yemenin doğallığına kavuşuyor. Sosyal tesisleri, spor alanları, çocuk parkları, kış bahçeleri, çardakları ve süs havuzlarıyla evden uzaklaşmaya gerek kalmadan her türlü aktivitenin gerçekleştirilebileceği proje, gün ışığından doyasıya faydalanılabilecek az katlı ve yatay mimarisiyle de avantaj sağlıyor.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787 

www.suryapiilkbahar.com.tr

İlkbahar Projesi İçin:
İdilia Satış Ofisi
TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.

Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul


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