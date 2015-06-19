Sur Yapı İlkbahar’da %7 + %10 İndirim!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Advertorial>Sur Yapı İlkbahar’da %7 + %10 İndirim!

Sur Yapı İlkbahar’da %7 + %10 İndirim!

19.06.2015 - 17:12 | Son Güncelleme:

İlkbahar’da Yaz da Kampanyalar da Başka Güzel!

Sur Yapı’nın Yeni Projesi İlkbahar’da Satışlar İdilia Satış Ofisinde Başladı. Hemen Satış Ofisimize Gelin, Lansmana Özel %7 İndirime Ek Olarak, Tamamı Peşin veya Peşin + Banka Kredili Ödemelerde %10 İndirim Fırsatıyla İlkbaharı Karşılayan İlk Siz Olun!

Sur Yapı İlkbahar’la "Her Mevsim, Tek Mevsim"
Sur Yapı’nın 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Sur Yapı İlkbahar projesi Anadolu Yakasının gelişen yüzü Sultanbeyli’de yükseliyor. Kuzey ormanlarına, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelerine yakınlığıyla öne çıkan Sur Yapı İlkbahar, aynı zamanda yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında yer alıyor. Sur Yapı İlkbahar sakinleri, TEM otoyolu ve metro ile Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy gibi Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara da kolaylıkla ulaşabilecek. 3. köprünün hayata geçmesiyle birlikte ise Avrupa Yakası’nda bulunan Sarıyer-Maslak-Levent-Beşiktaş hattı ile 3. havalimanının bağlantı güzergâhlarına entegre ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca Sur Yapı İlkbahar projesi, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarının çok yakınında bulunacak.

Sur Yapı İlkbahar projesi, eşsiz peyzajıyla doğa ile uyum içinde bir yaşam vaat ediyor. Kiraz, elma, erik ve zeytin ağaçlarından oluşan meyve bahçelerinin bulunduğu İlkbahar projesinde, her mevsim rengârenk açan çiçekler yer alıyor. Geniş yeşil alanlarıyla dikkat çeken proje, uzun yürüyüş parkurları, su göletleri, hobi bahçeleri, kitap okuma ve dinlenme alanları ile huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.
Sur Yapı İlkbahar, toplam 57 bin 668 m²’lik inşaat alanı ile hayata geçiriliyor. İki etaptan oluşacak olan projenin ilk etabında 5 blokta 304 konut yer alıyor. İkinci etabında ise 200 konutun bulunacağı Sur Yapı İlkbahar’da, fiyatlar 185 bin TL ile 860 bin TL arasında değişiyor. Lansmana özel bu fiyatlar üzerinden %7 indirim fırsatının sunulduğu Sur Yapı İlkbahar’da, 51 metrekare ile 293 metrekare arasında değişen farklı tipte 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri bulunuyor. Projede ayrıca bahçeli, dubleks ve geniş teraslı daireler dikkat çekiyor.
Sosyal tesisleri, spor alanları, çocuk parkları, çardakları ve süs havuzlarıyla evden uzaklaşmaya gerek kalmadan her türlü aktivitenin gerçekleştirilebileceği proje, az katlı ve yatay mimarisiyle de avantaj sağlıyor.

Lansmana Özel %7 İndirime Ek Olarak Tamamı Peşin Veya Peşin + Banka Kredili Ödemelerde %10 İndirim Fırsatı
Sur Yapı’nın yeni projesi İlkbahar’ın satışları lansman dönemine özel %7 indirim imkânına ek olarak tamamı peşin veya peşin artı banka kredili ödemelerde %10 indirim fırsatıyla İdilia satış ofisinde başladı.

Kampanya kapsamında örneğin 1+1 dairenizi 10.000 TL peşinat ve 1.960 TL taksit ile satışa sunuluyor. 2+1 daireler ise 15.000 TL peşinat ve 3.000 TL taksit ile satın alınabiliyor. Daha geniş daire tercih edenler için ise 3+1 daireler 25.000 TL peşinat ve 4.700 TL peşinat ile satın alınabilir.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapiilkbahar.com.tr

İdilia Satış Ofisi
TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.

Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.