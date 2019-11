Sur Yapı İlkbahar 2. Etap 290 bin TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışta!

2+1 Daireler 290 bin TL’den Başlayan Fiyatlarla

İstanbul’un yeşil alanları ile öne çıkan ilçesi Sultanbeyli’de yükselen Sur Yapı İlkbahar’ın ikinci etabı az katlı mimarisi, geniş bahçeleri ve sosyal tesisleri ile eşsiz bir yaşam vaat ediyor. 2+1 dairelerin 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu projede 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 152 adet daire yer alıyor. 4 yatay bloktan oluşan İlkbahar’ın ikinci etabında bulunan birçok daire ise, yeşilin her tonunu içinde barındıran muhteşem gül bahçelerine açılıyor ve şehrin gürültüsünden uzakta stressiz bir hayatın kapılarını aralıyor.



%50 Peşin 48 Ay Sur Yapı Bünyesinde Vade Farksız Ödeme İmkânı

İlkbahar 2. etapta %50 peşinat 48 ay Sur Yapı bünyesinde vade farksız ödeme seçeneği veya %5 peşinat, %65 banka kredisi ile kalan %3o’luk kısımda 36 ay Sur Yapı bünyesinde vade farksız ödeme seçeneği sunuyor.



Yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve sosyal tesisin de bulunduğu İlkbahar’ın ikinci etabında ayrıca tek potalı açık spor alanı ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Konforlu bir aile yaşamına uygun olarak tasarlanan projede ayrıca sosyalleşme imkânı tanıyan kafeler de bulunuyor. Doğayla uyum içindeki yemyeşil peyzajıyla öne çıkan projenin kuzey ve güneyinde yer alan geniş bahçeler, her daim bahar tadında sürecek bir yaşam fırsatı sunuyor.



Sur Yapı İlkbahar Ulaşım Kolaylığı ile Dikkat Çekiyor

Benzersiz lokasyonuyla avantaj sağlayan Sur Yapı İlkbahar, kuzey ormanlarına, Paşaköy gişelerine ve TEM otoyoluna yakınlığıyla öne çıkıyor. Anadolu Yakası’nın değerlenen ilçesi Sultanbeyli’de yükselecek olan proje aynı zamanda yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında bulunuyor.



Sur Yapı İlkbahar’a komşu konumda bulunan 100 dönümlük arazide yeni bir üniversite inşa ediliyor. Metro hattına kolayca ulaşımın sağlanabildiği proje aynı zamanda faaliyete geçmek üzere olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne de 200 metre mesafede bulunuyor.



Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787



www.suryapiilkbahar.com.tr



İlkbahar Projesi İçin:

İdilia Satış Ofisi

TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul

