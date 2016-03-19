Sur Yapı Gölbahçe Evleri'nde

" width="0" height="0" frameborder="0"> Sur Yapı'nın yepyeni projesi Gölbahçe Evleri'nde, 7.000 m2'lik adeta bir şehir parkı büyüklüğünde göl ve bahçeyi bir araya getirdik. Yemyeşil bahçesinde çocuklarınızın özgürce oynayabilecekleri, onların hayal gücünü geliştirecek oyun alanları tasarladık. Gelin, çocuklarınız mutlu bir çocukluk yasarken siz de ona bu fırsatı vermenin mutluluğunu yaşayın, bir yandan göl kenarında kahvenizi yudumlayın. Bu huzurun tadını ailenizle birlikte her gün çıkarın.



Lansmana Özel %10 + %10 Tamamı Peşin İndirimi ile 275 Bin TL’den Başlayan Fiyatlarla!

Gölbahçe Evleri’nde 1+1 fiyatına 2+1 daire sahibi olunabilecek. Projede 2+1 70 metrekare daireler, 1+1 fiyatına 275 bin TL’den satışa sunulacak. 60 ay vade farksız ödeme fırsatının bulunduğu projede tamamı peşin ya da peşin + banka kredili ödemelerde %10 lansman indirimine ek %10 indirim daha sağlanacak.



Göl ve bahçe içerisinde bir yaşam Gölbahçe Evleri’nde!

Sultanbeyli’de İdilia, İlkbahar ve İlkbahar 2 projelerinin ardından Sur Yapı, Gölbahçe Evleri’nin yapımına başlayacak. Göl, gölet ve su parklarının hâkim olduğu projede adeta büyük bir şehir parkı oluşturuldu. Özellikle çocuklu ve büyük aileler için tasarlanan bahçe katlı, geniş teraslı dublex dairelerle birlikte farklı metrekarelerde 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşacak.



Bisiklet ve yürüyüş keyfi!

6 konut bloğunun çevresini saran tek yönlü ring yolunda yürüyüş yapabilecek olan Gölbahçe Evleri sakinleri, aynı zamanda projeyi çevreleyen bisiklet yolunda doyasıya bisiklet de sürebilecek. Site içerisinin trafiğe kapalı olması nedeniyle site çevresinde sadece çocuk sesleri ve kuş cıvıltıları hâkim olacak.



Çocuklara özel bir dünya tasarlandı!

Gölbahçe Evleri’nde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek, hayal güçlerini çalıştıracak ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak şekilde birbirinden farklı ve eğlenceli oyun/spor olanları oluşturuldu.



Bu kapsamda Gölbahçe Evlerinde, korsan gemisinden denge oyunlarına, ağaç evlerden Kızılderili evlerine, oyun meydanından özel oyun bahçelerine, oyuncak helikopterden trene, tramboliden masa tenisine, duvar tenisinden kaykay pistine, basketbol ve voleybol sahasına, dart alanlarından mini futbol sahasına kadar birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.



Sosyal tesisler, gölün üzerine terasla uzanan kafeler, yürüyüş yolları, su köprüleri, kamelyalar, modern çardaklar, ahşap dekler, fitness alanları, iki adet üzeri açılabilen ve doğal ışığı alabilen yüzme havuzları gibi imkânlarla sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunulacak.



Gölbahçe Evleri lokasyonu ile avantajlı!

Kuzey ormanları, Paşaköy gişeleri ve TEM otoyolunun yanı başında bulunan Gölbahçe Evleri, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika mesafede yer alacak. Benzersiz lokasyonuyla avantaj sunan proje, aynı zamanda hızlı tren hattı, yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında bulunacak.



Gölbahçe Evleri 100 dönümlük yeni üniversite alanının yanı başında, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda yer alacak.



Ayrıca Gölbahçe Evleri, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarına çok yakın konumda yer alıyor.



Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787



www.golbahceevleri.com.tr



Gölbahçe Evleri Projesi İçin:



Sultanbeyli Satış Ofisi

TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi -1. Kat

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul