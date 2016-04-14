Sur Yapı Gölbahçe Evleri’nde %10 İndirim Var!

Sur Yapı'nın yepyeni projesi Gölbahçe Evleri'nde, 7.000 m2'lik adeta bir şehir parkı büyüklüğünde göl ve bahçeyi bir araya getirdik. Yemyeşil bahçesinde çocuklarınızın özgürce oynayabilecekleri, onların hayal gücünü geliştirecek oyun alanları tasarladık. Gelin, çocuklarınız mutlu bir çocukluk yasarken siz de ona bu fırsatı vermenin mutluluğunu yaşayın, bir yandan göl kenarında kahvenizi yudumlayın. Bu huzurun tadını ailenizle birlikte her gün çıkarın.



%10 İndirim VAR! 60 ay VADE FARKI YOK!

Sur Yapı Gölbahçe Evleri projesinde lansman kapsamında yüzde 10 indirimin sunuluyor. Ayrıca %10 lansman indirimine ek olarak 60 ay vade farksız ödeme seçeneği bulunuyor.



Vade Farksız 3.600 TL Taksitle 3+1!

Gölbahçe Evleri’nde kampanya kapsamında örneğin; 582 bin TL olan 118 m² 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 10 lansman indirimi yapılıyor. İndirimin ardından 523 bin TL’ye düşen daire için yüzde 35 peşinat ödemesi yapılıyor. Kalan tutarın 60 ay vade farksız ve eşit 3.000 TL’lik taksitlerle ödemesi yapılabiliyor. Yüzde 30’luk bölüm ise vade farksız şekilde üç ara ödeme ile Eylül 2018, 2019 ve 2020 de ödeniyor.



3+1 694 bin TL’lik 150 m² bir dairede kampanya kapsamında yüzde 10 indirimli fiyatı 624.600 TL’ye düşüyor. İndirimli fiyat üzerinden yüzde 25 peşinat ödemesi yapılıyor. Yine 60 ay vade farksız 3.644 TL’lik eşit taksitlerle ödeme imkânının sunulduğu projede Eylül 2018, 2019 ve 2020’de vade farksız üç ara ödeme gerçekleştiriliyor.



4+1 dairelerde ise 197 m²’lik bir dairenin fiyatı 883 bin TL. Lansman kampanyası kapsamında yüzde 10 indirimle 794.700 TL’ye düşen daire, yüzde 25 peşinat ödemesinin ardından kalan kısım 60 ay vade farksız eşit taksitlere bölünüyor. 4.636 TL’lik eşit taksitlerle sahip olunacak daire için Eylül 2018, 2019 ve 2020 üç ara ödeme gerçekleştiriliyor.



Lansmana Özel %10 + %10 Tamamı Peşin İndirimi!

60 ay vade farksız ödeme fırsatının bulunduğu projede ayrıca tamamı peşin ya da peşin + banka kredili ödemelerde %10 lansman indirimine ek %10 indirim daha sağlanacak.



Göl ve bahçe içerisinde bir yaşam Gölbahçe Evleri’nde!

Sultanbeyli’de İdilia, İlkbahar ve İlkbahar 2 projelerinin ardından Sur Yapı, Gölbahçe Evleri’nin yapımına başlayacak. Göl, gölet ve su parklarının hâkim olduğu projede adeta büyük bir şehir parkı oluşturuldu. Özellikle çocuklu ve büyük aileler için tasarlanan bahçe katlı, geniş teraslı dublex dairelerle birlikte farklı metrekarelerde 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşacak.



Bisiklet ve yürüyüş keyfi!

6 konut bloğunun çevresini saran tek yönlü ring yolunda yürüyüş yapabilecek olan Gölbahçe Evleri sakinleri, aynı zamanda projeyi çevreleyen bisiklet yolunda doyasıya bisiklet de sürebilecek. Site içerisinin trafiğe kapalı olması nedeniyle site çevresinde sadece çocuk sesleri ve kuş cıvıltıları hâkim olacak.



Çocuklara özel bir dünya tasarlandı!

Gölbahçe Evleri’nde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek, hayal güçlerini çalıştıracak ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak şekilde birbirinden farklı ve eğlenceli oyun/spor olanları oluşturuldu.



Bu kapsamda Gölbahçe Evlerinde, korsan gemisinden denge oyunlarına, ağaç evlerden Kızılderili evlerine, oyun meydanından özel oyun bahçelerine, oyuncak helikopterden trene, tramboliden masa tenisine, duvar tenisinden kaykay pistine, basketbol ve voleybol sahasına, dart alanlarından mini futbol sahasına kadar birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.



Sosyal tesisler, gölün üzerine terasla uzanan kafeler, yürüyüş yolları, su köprüleri, kamelyalar, modern çardaklar, ahşap dekler, fitness alanları, iki adet üzeri açılabilen ve doğal ışığı alabilen yüzme havuzları gibi imkânlarla sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunulacak.



Gölbahçe Evleri lokasyonu ile avantajlı!

Kuzey ormanları, Paşaköy gişeleri ve TEM otoyolunun yanı başında bulunan Gölbahçe Evleri, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika mesafede yer alacak. Benzersiz lokasyonuyla avantaj sunan proje, aynı zamanda hızlı tren hattı, yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında bulunacak.



Gölbahçe Evleri 100 dönümlük yeni üniversite alanının yanı başında, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda yer alacak.



Ayrıca Gölbahçe Evleri, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarına çok yakın konumda yer alıyor.



Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787



www.golbahceevleri.com.tr



Gölbahçe Evleri Projesi İçin:

Sultanbeyli Satış Ofisi

TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi -1. Kat

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul







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