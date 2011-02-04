Sur YapÄ± 'Exen Ä°stanbul'

Ã‡amlÄ±caâ€™da hayata geÃ§irdiÄŸi Exen Ä°stanbul projesinde ilk etap satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede tamamlayan Sur YapÄ±, ikinci etabÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§ekti.



Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde konut, ofis, endÃ¼striyel tesisler gibi birÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± projeye imza atan Sur YapÄ±â€™nÄ±n, farklÄ± yaÅŸam konseptlerini birlikte sunan 500 milyon dolar deÄŸerindeki Exen Ä°stanbul projesi yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â Sur YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Altan Elmas, projede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 3 aydan bu yana 3+1 ve 4+1 gibi bÃ¼yÃ¼k dairelerin daha Ã§ok alÄ±cÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yledi. Elmas, Exen Ä°stanbulâ€™da satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan 4+1 dairelerin tamamÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± , 3 ayda toplam 150 daire satÄ±ÅŸÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Gelen yoÄŸun talep Ã¼zerine ikinci etabÄ±n da temeli atÄ±lÄ±yor.Â Â

Ä°stanbullularÄ±; Ã‡amlÄ±ca eteklerinde, ayrÄ±calÄ±klÄ± bir projede yaÅŸamaya davet eden Exen Ä°stanbulâ€™da daire fiyatlarÄ± 189 bin TL ile 2.6 milyon TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. KiÅŸiye Ã¶zel Ã¶deme seÃ§enekleri ile de dikkat Ã§eken projede, Ã¶zel proje anlaÅŸmasÄ± dahilinde 60 ay iÃ§in yÃ¼zde 0.65, 120 ay iÃ§in ise yÃ¼zde 0.78 oranlarÄ± ile banka kredisi imkanÄ± sunuluyor.



BulunduÄŸu konum ve arsa alanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle Anadolu YakasÄ±â€™nÄ±n en gÃ¶zde projelerinden biri olan Exen Ä°stanbul,Â anayollarÄ±n hemen yanÄ±nda, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lerine 5â€™er dakika mesafede bulunuyor. Altunizade-Ã‡ekmekÃ¶y aksÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ, yaÅŸam, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve finans merkezlerinin tam ortasÄ±nda yer alan Exen Ä°stanbul, ÅŸehir hayatÄ±ndan vazgeÃ§emeyen yeni sakinlerini bekliyor.



YaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce ziyarete aÃ§Ä±lÄ±p bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeniyle karÅŸÄ±lanan Ã¶rnek daireler ise, ideal bir yaÅŸam alanÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mÃ¼kemmel bir yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatÄ± da sunan Exen Ä°stanbulâ€™da ev sahibi olma deneyimini, ziyaretÃ§ilere satÄ±ÅŸ ofisinde yaÅŸatÄ±yor.



MuhteÅŸem Ä°stanbul siluetiâ€¦

Yatay bloklarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu ve toplamda 1.038 konuttan oluÅŸan Exen Ä°stanbulâ€™da yatay binalar 11-15 katlÄ±, 160 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kule rezidansÄ± ise 44 katlÄ± olacak. 36 m2â€™lik stÃ¼dyo dairelerden 355 m2â€™lik 4+1 dairelere kadar farklÄ± daire tiplerinin bulunduÄŸu projede Marmara Denizi ve Adalar manzarasÄ±na, katlar yÃ¼kseldikÃ§e Ä°stanbul silueti de eklenecek. Panoramik Ä°stanbul manzaralÄ± daireler, penthouse keyfi ve lÃ¼ksÃ¼ ile benzersiz olacak.



Exen Ä°stanbul ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam sunuyorâ€¦

Exen Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75â€™i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan proje, gÃ¶leti, havuzlarÄ±, fÄ±skiyeleri, Ã§ocuk parklarÄ±, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahalarÄ±, fun golf sahasÄ±, aÃ§Ä±k fitness alanlarÄ±, meyve bahÃ§eleri gibi birÃ§ok sosyal alanÄ±yla da ev sahiplerine ayrÄ±calÄ±klÄ± ve konforlu bir yaÅŸam sunuyor. YeraltÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ otoparklar ve sosyal tesis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan aÃ§Ä±k otoparklar sayesinde yaÅŸam alanlarÄ±nda tek bir araca bile rastlanmayacak. Åžehrin ortasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam sunan Exen Ä°stanbul, gÃ¼neÅŸ panelleriyle Ä±sÄ±nan havuzu sayesinde, bahar aylarÄ±nda da aÃ§Ä±k havada yÃ¼zme keyfini yaÅŸatacak.Â



Her daireye kat bahÃ§esiâ€¦

Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduÄŸu kat bahÃ§eleri; sakinlerine yemek, sohbet ve kahve keyfini, yeÅŸil ve maviyle iÃ§ iÃ§e gÃ¶l manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yaÅŸatacak. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸ yerinde deÄŸil, evinde geÃ§irmek isteyenler, Exen Ä°stanbulâ€™un saÄŸladÄ±ÄŸÄ± home office yaÅŸam imkÃ¢nlarÄ±yla bu planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.





HiÃ§bir ayrÄ±ntÄ± unutulmadÄ±â€¦

Bir rezidansta yaÅŸamanÄ±n tÃ¼m ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± sunacak Exen Ä°stanbulâ€™un dikey yaÅŸam alanlarÄ±nda, konuklar lobide karÅŸÄ±lanacak. Vale, concierge, resepsiyon hizmetleri, bulunacak. Kafe ve restoranÄ±, kuafÃ¶rÃ¼, kuru temizlemesi, lostra salonu, marketiyle gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanabileceÄŸi mini Ã§arÅŸÄ±sÄ±, Exen Ä°stanbul sakinlerinin hizmetinde olacak.

27â€™inci kattaki donanÄ±mlÄ± spor tesisinde, bÃ¼yÃ¼leyici manzaranÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zme havuzu, fitness alanÄ±, sauna, buhar banyosu ve masaj odasÄ± yer alacak.

Ev otomasyon sistemi sayesinde; trafik, hava durumu gibi bilgilere ve gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine tek panelden ulaÅŸÄ±labilecek.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z..



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