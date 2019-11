Sur Yapı’da Vade Farkı Yok, İndirim Var!

Kampanya kapsamında yüzde 5 indirimin uygulandığı projelerde, yüzde 25 peşin, yüzde 25 ise teslimde ödeniyor. Kalan miktar ise 48 eşit taksitle vade farkı olmaksızın Sur Yapı bünyesinde ödeme fırsatı sunuluyor. Peşin veya peşin + banka kredili ödeme yapmak isteyen konut alıcılarına ise yüzde 5 indirime ek olarak yüzde 10 daha indirim yapılıyor.



Kampanyadan yararlanmak ve evinizi seçmek için acele edin!



Güneşli ‘de Mirage Rezidansla ‘Prestij Tarz Kazandı’

Yeni bir ev hayali kuranlara şehirli ve dinamik bir yaşam vaat eden Mirage Rezidans, 17 katlı 3 bloktan oluşuyor. 342 rezidans dairesinin bulunduğu Mirage, lokasyonuyla da avantaj sağlıyor. Basın Ekspres yolu üzerinde olan Mirage Rezidans, Atatürk Havalimanı’na yakınlığıyla dikkat çekiyor. TEM otoyolu ile E5 otoyolunun arasında bulunan Mirage Rezidans, yeni yapılacak Ataköy – İkitelli raylı toplu taşıma sisteminin Evren Güneşli - Mimar Sinan istasyonlarına komşu konumda ve metrobüs gibi toplu ulaşım ağlarının da yakınında yer alıyor. İkinci Maslak olarak adlandırılan bölgede ünlü oteller, hastaneler, kolejler ve üniversiteler bulunuyor.



Sosyal donatılarıyla da sakinlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap veren Mirage Rezidans, yarı olimpik açık yüzme havuzu, açık hava fitness alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, 3 pota basketbol alanı, kafeteryaları, sosyal tesisleri ve çocuk oyun alanlarıyla sakinlerine rahat, konforlu ve prestijli bir yaşamın kapılarını aralıyor.



Mirage Rezidans’da aynı zamanda bloklar arasına konumlandırılmış 60 mağazalık bir çarşı yer alıyor. Mirage Çarşı, ulusal ve uluslararası seçkin markalardan oluşuyor. Farklı konseptlerde kafeteryaları, restoranları, günlük ihtiyaçların karşılanması için hazırlanmış konsept mağazalarıyla Mirage Çarşı, sakinlerine sosyalleşme olanağı sunuyor.



Kampanya kapsamında Mirage Rezidans’dan ev sahibi olmak isteyenler örneğin; 426 bin TL olan 1+1 60 m² bir daire için öncelikle yüzde 5 lansman indiriminden faydalanıyor. İndirimle birlikte 405 bin TL tutarın yüzde 25’i olan 101 bin 250 TL peşinat olarak alınıyor. Eylül 2017 tesliminde de yüzde 25 olan 101 bin 250 TL ödeniyor. Kalan tutar ise 48 ay vade farksız ödeme seçenekleri ile aylık 4.219 TL’lik taksitlere bölünüyor. Peşin ödeme yapmak isteyen konut alıcılarına ise yüzde 5 indirime ek olarak yüzde 10 indirim daha uygulanıyor.



Sultanbeyli’de ‘Her Mevsim İlkbahar’

Sur Yapı, Sultanbeyli’de yapımına başladığı İlkbahar projesinde, eşsiz peyzajıyla doğa ile uyum içinde bir yaşam sunuyor. Benzersiz lokasyonuyla avantaj sağlayan İlkbahar, Kuzey ormanlarına, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelerine yakınlığıyla öne çıkıyor. Yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında yer alan projede, TEM otoyolu ve metro ile Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy gibi Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara kolaylıkla ulaşım imkanı sağlanıyor. Sur Yapı İlkbahar, faaliyete geçmek üzere olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne de 200 metre mesafede bulunuyor. Aynı zamanda projeye 300 metre uzaklıkta ise yeni bir üniversite alanı yer alıyor.

Şehrin merkezine çok yakın ve doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Sur Yapı İlkbahar, uzun yürüyüş parkurları, su göletleri, hobi bahçeleri, kitap okuma ve dinlenme alanları ile huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ağırlıklı olarak kiraz bahçelerinin bulunduğu Sur Yapı İlkbahar’da, elma, erik ve zeytin ağacı bahçeleri de yer alıyor. Aileler için konforlu yaşamın tüm inceliklerinin düşünüldüğü projede, çocuklar dalından meyve yemenin doğallığına kavuşuyor. Sosyal tesisleri, spor alanları, çocuk parkları, kış bahçeleri, çardakları ve süs havuzlarıyla evden uzaklaşmaya gerek kalmadan her türlü aktivitenin gerçekleştirilebileceği proje, gün ışığından doyasıya faydalanılabilecek az katlı ve yatay mimarisiyle de avantaj sağlıyor.



Kampanya kapsamında İlkbahar’dan ev sahibi olmak isteyen alıcılar örneğin; 574 bin TL olan 3+1 154 m² bir daire için öncelikle yüzde 5 lansman indiriminden faydalanılıyor. İndirim ile birlikte 533 bin 820 TL olan konutun tutarın yüzde 25’lik kısmı 133 bin 455 TL peşinat olarak alınıyor. Teslimde de yüzde 25 olan 133 bin 455 TL ödeniyor. Kalan tutar ise 48 ay vade farksız ödeme seçenekleri ile aylık 5.561 TL lik taksitlere bölünüyor. Peşin ödeme yapmak isteyen konut alıcılarına ise yüzde 5 indirime ek olarak yüzde 10 indirim daha uygulanıyor.



Bu kampanya 11 Ekim 2015 tarihine kadar geçerlidir.



Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787



www.suryapiilkbahar.com.tr/bilgiformu / www.suryapimirage.com.tr/bilgiformu



İlkbahar Projesi İçin:



İdilia Satış Ofisi

TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.



Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul



Mirage Projesi İçin:

Mirage Satış Ofisi

Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, No:91 Metro Grossmarket Yanı Bağcılar/İstanbul

Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul

İlandır.