Sur Yapı’da Uludağ Manzaralı Marka’nın Yeni Yüzü Siz Olun

Bursa’nın gözbebeği Nilüfer’de, ışıltılı bir yaşama hazır mısınız? Dilediğiniz göz kamaştıran lüks yaşam artık yanı başınızda. Çünkü siz Bursalıların yeni bir Marka’sı var. Marka, lüks yaşamda aradığınız konfor ve huzuru, şık ve modern rezidans daireleriyle size sunuyor. Dünyaca ünlü ve ulusal seçkin markaları bulabileceğiniz alışveriş merkeziyle de tarzınızı size yakışır bir biçimde yansıtabilme imkânı veriyor. Siz de bir imzayla böyle lüks bir hayata adımınızı atın, Marka’lı olmanın ayrıcalığını yaşayın.



Nilüfer’de Yükselen Marka

Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, Bursa’nın en gözde ve hızla büyüyen semti Nilüfer’de yükselen, her noktadan ulaşımı çok kolay bir alışveriş ve yaşam merkezi. Şehrin batı yakasında, Bursa’yı kuzey ve güney olarak ikiye böl en ana çevreyoluna kolayca bağlanan İzmir Otobanına, şehrin yeni simgesi Timsah Arena’ya ve Hüdavendigar Kent Parkı’na yakınlığı sayesinde, değerli zamanınızı yollarda geçirmek yerine dostlarınızla geçirebileceksiniz. Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, hem işinize hem d e sevdiklerinize rahatça ulaşabilmenizi sağlayacak BursaRay metro ve otobüs duraklarının da hemen yanı başında. Tercihiniz ister özel arabanız olsun ister toplu taşıma araçları, artık keyifli buluşmalarınız için günler öncesinden plan yapmanız gerekmiyor. Çünkü planlarınızı istediğiniz an gerçekleştirebilme lüksü şimdi Marka’da. Marka, Nilüfer’in kalbinde kaliteli bir hayata atılan imza.



Doğru Yatırımın Marka’sı

Bursa’nın geleceği Nilüfer’de, doğru yatırımın geleceği Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nde. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden Bursa, otomotiv ve tekstil endüstrileri ile ticaretin kalbinin attığı, ülke ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri. Doğal ve tarihi zenginlikleri, kayak merkezleri, parkları, geçmişten gelen geleneksel çarşıları, üniversiteleri ve renkli sosyal yaşamı ile dört mevsim canlı, ferah bir şehir. Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nin yükseleceği, Bursa’nın batısında yer alan Nilüfer ilçesi, hızlı şekilde gelişen yeni konut alanlarının odak noktasında bulunuyor. Nilüfer, hayata geçirilen lüks konut, ticaret merkezleri ve otel yatırımlarının yanı sıra, gelişen kentsel altyapının da merkezinde yer alması dolayısıyla “geleceğin Bursa’sı” olarak akı llara kazınıyor. Uludağ manzaralı dairelerden oluşan projede, alışveriş merkezi üzerinde yükselen 27 ve 22 katlı iki kule ve 14 katlı bir home ofis bloğu bulunuyor. Kulelerin alt kısmında 5 katlı bir alışveriş merkezinin bulunacağı proje, bölgenin en görkemli ve ayrıcalıklı yaşam alanı olacak. Yaklaşık 1,3 milyar TL’lik yatırım değeriyle hayata geçirilen proje, 220.000 m² inşaat alanına sahip. 316 lüks rezidans dairesi, home ofis bloğu ve alışveriş merkezinde bulunan 220 mağazasının yer aldığı proje ile yaklaşık 3.000 kişiye istihdam sağlanacak. Proje, şehre gelecek ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapacak 220 mağazalık alışveriş merkezi ile Bursa’nın en prestijli “konut ve AVM” karma projesi olacak. Sosyal tesisleri, dağ manzarası ve alışveriş merkezi ile Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki simgesi haline gelecek. Farklılık oluşturacak ve bölgeye değer katacak bu önemli proje, sadece Bursalılar için değil, Marmara Bölgesi’nin bütünü için bir çekim noktası olacak. Marka’nızın değeri gün geçtikçe artacak, yaşamınız her zamankin den çok değer bulacak.



İnce Detaylar ve Estetik

Marka, estetiğiyle de size hitap ediyor. Marka’nın şehrin içinde ihtişamı ile hemen fark edilen, alışveriş merkezinin üzerinde yükselen 27 ve 22 katlı iki kulesi ve 14 katlı bir home ofis bloğu hayatınıza kalite katmak için ince detaylarla tasarlandı. Mihraplı Park, Timsah Arena, Nilüfer vadisi ve şu an hizmet ver en yeni oteller ile oluşturulan dev yeşil alanlar içinde, Kale Caddesi ve Mihraplı Caddesi’nin bağlantı noktası Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, geniş ve ferah girişleri ile huzurun kokusunu içine çekebileceğiniz yeni bir yaşamın kapısını size açıyor. Şıklığı ve konforu bir arada bulabileceğiniz, Uludağ manzaralı ve balkonlu 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, dubleks ve loft çözümleriyle 316 eşsiz rezidans daire... Tüm bunlar “Marka” bir yaşamı arzu edenleri bekliyor.



Seçkin Markalar Evinizde

Uygarlığın mimarı Sur Yapı, Bursa’da eşsiz bir projeyi hayata geçiriyor. Bursalılar için tasarladığı bu görkemli proje, alışveriş ve eğlence deneyimini zirveye taşıyacak! Projenin alışveriş merkezi kiralama ve yönetim hizmetlerini ise 17 ülkede 189 alışveriş merkezi yöneten, sektörün Avrupa’daki lideri ECE Türkiye üstleniyor. Bursa’da dünyaca ünlü ve ulusal, seçkin markaların buluştuğu adres Marka sayesinde dünyanın modasını uzaklara gitmeden takip edebilir, tarzınızla göz kamaştırabilir siniz. Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nin 5 katlı ferah alışveriş merkezi sayesinde vitrinlere rahatça göz gezdirebilir, daha önce yaşamadığınız ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimini yaşayabilirsiniz. Bursa’da son modaya atılan imza: Marka.



Çocuklar Özgürce Büyüsün

Marka’da yaşıyorsanız bir diğer lüksünüz ise içinizin rahatlığı. Çünkü çocuklarınızın güvenle ve özgürce oyun oynayabilecekleri çocuk eğlence merkezi ve çocuk o yun alanları sayesinde aklınız onlarda kalmayacak. Çocuklarınız alışveriş merkezi içinde yer alan eğlence parkında huzurla oyun oynarken siz de vaktinizi alışverişle ya da arkadaşlarınızla geçirebilirsiniz.



Sosyal Yaşamda Bir Marka

İsterseniz alışverişe ara verip hoş bir sohbet eşliğinde arkadaşlarınızla bir kahve içebilir, isterseniz evinizdeki konforu size sunan sinema salonlarında bir film izleyebilirsiniz. Marka’nın sosyal yaşam alanları sayesinde, kendinize ayırdığınız vakti dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, Bursa’da alışveriş anlayışını tamamen değiştirecek! 5 kata yayılan, toplam 220.000 m²’lik inşaat alanı üzerinde, yaklaşık 65.000 m² kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezinde, farklı damak tatlarına hitap etmesi planlanan 30 farklı restora n ve kafe, sinema salonları, gıda marketi ve teknoloji marketi ile Marka’nın tüm beğeni ve ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacağından emin olabilirsiniz. Evinizden çok uzaklaşmadan sosyalleşebileceğiniz yeni yaşam merkeziniz Marka ile istediğiniz an alışveriş ve eğlencenin tam ortasında olabilirsiniz. Bursa’da sosyalleşmenin adı artık Marka.



Sağlık ve Zindelik

Uludağ manzarası eşliğinde, hem çocuklar hem sizler için açık v e kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, hamam, buhar odası... Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyacınız olan her şey Marka’da! Güne pozitif enerjiyle başlamak ve gün boyu zinde kalmak için Marka’nın donanımlı spor kompleksinden yararlanabilirsiniz. Lounge, aktivite alanları ve konsol oyunları odalarında günün yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz.



Hayatı Zirvede Yaşamalı

Size yakışır yüksek yaşam standardı Sur Yapı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nde. Her biri ince zevkinize göre özenle tasarlanmış rezidans daireler arasından size uygun büyüklükte olanı mutlaka bulacaksınız. İster yeni evli olun, ister kalabalık bir aile... Marka, herkese aynı konfor ve güzelliği sunuyor. Gün ışığının evinizden asla eksik olmayacağı aydınlık bir yaşama ne dersiniz?



Marka Rezidans’ta Örnek Daireler Hazır

Lüksün Bursa’daki yeni simgesi Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nde 2+1 145 m² ve 3+1 190 m² örnek daireler siz değerleri müşterilerimiz için hazır.



Detaylı Bilgi İçin: 444 5 787 / www.suryapimarka.com.tr/bilgiformu



Satış Ofisi: Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi BP Karşısı No: 6/A Nilüfer - Bursa