SUR YAPI AVRUPA'YA "CORRÄ°DOR" AÃ‡IYOR

Â %10 indirimle Ã¶n satÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± GÃ¼neÅŸli Corridor projesinde fiyatlar 156 bin TL ile 1 milyon 115 bin TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

TamamÄ± peÅŸin Ã¶demelerde % 10 + % 10 indirim veya 60 aya varan Ã¶deme seÃ§enekleri ile Ã¶n satÄ±ÅŸta tamamÄ± peÅŸin Ã¶demelerde % 10 + %10 indirim fÄ±rsatÄ± sunuluyor.Â Â



AyrÄ±caÂ % 40 peÅŸinat ile 36 ayÂ vade farksÄ±z veyaÂ % 25 peÅŸin 60 ay 0,65 vade farkÄ±Â Ã¶deme seÃ§enekleri ile projeden kolayca ev sahibiÂ olmak mÃ¼mkÃ¼n.

SUR YAPI CORRÄ°DOR " Ä°Ã‡Ä°NDEN HAYAT GEÃ‡ER'' SLOGANIYLA YÃœKSELÄ°YORâ€¦



GeliÅŸtirdiÄŸiÂ modern ve kaliteli mimari projeleri ile konut sektÃ¶rÃ¼ne yenilik getiren Sur YapÄ± tarafÄ±ndan inÅŸa edilen "Corridor" projesi GÃ¼neÅŸli'de ''Ä°Ã§inden Hayat GeÃ§er'' sloganÄ±ya yÃ¼kseliyor. Sur YapÄ± mimari grubu tarafÄ±ndan tasarlanan Corridor, yerleÅŸimi Ã§ok eski dÃ¶nemlere dayanan ve tarihi Avrupa-Asya Ä°pekyolu gÃ¼zergÃ¢hÄ±nda bulunan GÃ¼neÅŸli'de, yoÄŸun ulaÅŸÄ±m aksÄ±yla dikkat Ã§eken YalÃ§Ä±n KoreÅŸÂ ve Mimar Sinan Caddelerini farklÄ±, modern ve yaÅŸam deÄŸeri katan bir cadde planlamasÄ± ile de birbirine baÄŸlÄ±yor. Projenin bu iki Ã¶nemli arteri birleÅŸtiren konumu, geliÅŸen bÃ¶lgenin yaya trafiÄŸini de keyifli bir biÃ§imde dÃ¼zenliyor ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

BarÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konut ve ticari iÅŸlevi ile Ã§evre geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayacak olan Corridor, yaklaÅŸÄ±k 78 bin mÂ² inÅŸaat alanÄ± ve 270 milyon TL ya tÄ±rÄ±m deÄŸerine sahip. Proje, 7 blokta 505 konut ve cadde maÄŸazalarÄ± konseptinde projelendirilen ticaret alanÄ±yla yoÄŸun talep gÃ¶rÃ¼yor.Â Â

DEÄžÄ°ÅžÄ°K BLOK YAPILARIYLA ZENGÄ°N DAÄ°RE SEÃ‡ENEKLERÄ°



Ä°leride bÃ¶lgede geliÅŸtirilecek projeler iÃ§in Ã¶rnek teÅŸkil eden Sur YapÄ± Corridor'da, deÄŸiÅŸik blok yapÄ±larÄ±nda 42mÂ² stÃ¼dyo daireden 4+1 337 mÂ²'ye kadar zengin daire seÃ§enekleri bulunuyor. Projede yaÅŸam 2014 yÄ±lÄ±ndaÂ baÅŸlayacak.

SESSÄ°Z VE GÃœVENLÄ° BÄ°R Ä°Ã‡ BAHÃ‡E YAÅžAMI



Ä°Ã§ avlunun kesintisiz ve gÃ¼venli yaya dolaÅŸÄ±m alanÄ± haline getirildiÄŸi bu Ã¶zel projede, araÃ§ yollarÄ± bina giriÅŸ cephelerine ulaÅŸacak ÅŸekilde dÃ¼zenlendi. BÃ¶ylece site sakinlerinin sessiz ve gÃ¼venli bir iÃ§ bahÃ§e yaÅŸamÄ±na kavuÅŸmalarÄ± saÄŸlanÄ±yor. Ã‡oÄŸunlukla yer altÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenen otopark alanÄ± binalarla direkt olarak irtibatlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

SOSYAL TESÄ°SLER RENKLÄ° BÄ°R YAÅžAM ALANI SUNUYOR



Ä°ki kata yayÄ±lan 1300 mÂ² alana sahip sosyal tesisler spordan, yÃ¼zmeye, Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼venli bir oyun alanÄ±ndan dinlenmeye kadar, konut sakinlerine renkli bir sosyal yaÅŸam sunuyor. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± havuz, dinlenme ve gÃ¼neÅŸlenme alanlarÄ±, kafeterya, TV dinlenme odasÄ±, fitness, stÃ¼dyo, soyunma odalarÄ±, duÅŸlar, sauna, Ã§ocuk oyun alanÄ± gibi mekÃ¢nlardan oluÅŸan sosyal tesislerde konfor ve gÃ¼venlik iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±ntÄ± Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±.

ALIÅžVERÄ°Åž MERKEZÄ° SEMTE NEFES ALDIRACAK



Ticaret Merkezi katÄ±, herkesin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k bir alan olarak hem iki cadde arasÄ±nda baÄŸlantÄ± oluÅŸturuyor hem de merkezinden geÃ§en geniÅŸ yaya aksÄ± ile ilgili caddelerdeki yaya trafiÄŸini keyifli bir ÅŸekilde biÃ§imlendiriyor. Bu alan aynÄ± zamanda semtin nefes alacaÄŸÄ± bÃ¶lge olarak semt sakinlerine hizmet etmek Ã¼zere kurgulandÄ±. Ticaret Merkezi, YalÃ§Ä±n KoreÅŸ ve Mimar Sinan caddelerini zemin kat seviyesinde birbirine baÄŸlÄ±yor. SeÃ§kin maÄŸaza ve dÃ¼kkÃ¢nlarÄ±n yer alacaÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi caddesinde maÄŸazalar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dÃ¼zenlenerek, kolay ve keyifli bir alÄ±ÅŸveriÅŸ geÃ§iÅŸi saÄŸlanÄ±yor.

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GELÄ°ÅžEN BÃ–LGENÄ°N EN Ä°YÄ° LOKASYONUNDA YER ALIYOR



Projenin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ä°stanbul'un yoÄŸun ulaÅŸÄ±m akslarÄ±ndan E-5 Otoyolu ve TEM Otoyolu'nu birbirine baÄŸlayan BasÄ±n Ekspres Yolu Ã¼zerinde ve AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na Ã§ok yakÄ±n olmasÄ±dÄ±r. Benzer ÅŸekilde son beÅŸ yÄ±l iÃ§erisinde yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi projeleri, geliÅŸen bÃ¶lgenin cazibesini arttÄ±rÄ±yor. Ä°nÅŸasÄ± devam eden M3 KirazlÄ±-AksarayÂ (M1 Ã¼zerinden) ve M5 KirazlÄ±-BaÅŸakÅŸehir metro hatlarÄ±nÄ±n kesiÅŸim noktasÄ± olan KirazlÄ± istasyonuna 1,5 km mesafede olan Corridor'da, bu duraktan M3 KirazlÄ±-Aksaray hattÄ± ile aynÄ± zamanda T1 BaÄŸcÄ±lar-KabataÅŸ tramvay hattÄ±na bir durakla ulaÅŸÄ±labiliyor.Â Â

DOÄžAL AYDINLATMA VE ISINMADAN MAKSÄ°MUM FAYDA



Mimarisi ve sosyal yaÅŸam iÃ§in sunduÄŸu ayrÄ±calÄ±klarla kÄ±sa sÃ¼rede yoÄŸun talep alan projede, binalarÄ±n kuzeybatÄ±-gÃ¼neydoÄŸu doÄŸrultusunda yÃ¶nlendirilerek, birbirleri Ã¼zerindeki gÃ¶lgeleri minimum olacak ÅŸekilde kurgulanmasÄ± sebebiyle pasif doÄŸal aydÄ±nlatma veÂ Â Ä±sÄ±nmadanÂ maksimum dÃ¼zeyde fayda saÄŸlanÄ±lÄ±yor.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in:Â 0212 651 16 63 / suryapicorridor.com.tr