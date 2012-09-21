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SUR YAPI ADAPARK'TA PEÅžÄ°NAT YOK, TAKSÄ°T YOK!

21.09.2012 - 15:05 | Son GÃ¼ncelleme:

Sur YapÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'un yeni Ã§ekim merkezi Sancaktepe'de bulunan, 200 milyon dolar deÄŸerindeki projesinde Adapark Sakinleri Meyveyi DalÄ±ndan Yiyor. Ya Siz?

Ä°stanbullularÄ± Ã¶zledikleri geniÅŸ yeÅŸil alana sahip bir proje ile buluÅŸturacak olanÂ  AdaPark'ta ev sahibi olanlar site iÃ§erisinde yer alan meyve bah/images/100/0x0/55ead768f018fbb8f89a29bbÃ§elerinden taze meyvelerini dalÄ±ndan kopararak yiyebilecek.Â Â Â Â

BalÄ±klÄ± gÃ¶lÃ¼ ve meyve bahÃ§eleriyle ÅŸehir hayatÄ± iÃ§inde doÄŸaya yaklaÅŸmayÄ± saÄŸlayan AdaPark, nar, elma, kiraz, kayÄ±sÄ± gibi aÄŸaÃ§larla sÃ¼slÃ¼ meyve bahÃ§eleriyle unutulan deÄŸerleri yeni nesillerle tanÄ±ÅŸtÄ±racak.Â Â

YeÅŸillikler iÃ§inde huzurlu bir yaÅŸam alanÄ± saÄŸlayacak olan AdaPark, konforlu bir yaÅŸam seÃ§eneÄŸi sunuyor.

ADAPARK AYRICALIKLI BÄ°R YAÅžAM SUNUYORâ€¦

AdaPark sizeÂ  yalnÄ±zca bir ev deÄŸil, yepyeni bir yaÅŸam biÃ§imi sunuyor. AdaPark'ta zamanÄ±nÄ±zÄ± su yollarÄ± ve gÃ¶letler arasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irecek, bir iskelede gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyeceksiniz.

YaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje, sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. /images/100/0x0/55ead768f018fbb8f89a29bd

YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yÃ¼zme havuzlarÄ±, bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ±ylaÂ  spor, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± oyun alanlarÄ±, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarÄ±yla AdaPark, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in bir eÄŸlence cenneti.

Ãœstelik tÃ¼m bu olanaklardan ekstra hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden faydalanabileceksiniz. Metroya yÃ¼rÃ¼me mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay olacak.

ADAPARK'TA PEÅžÄ°NAT YOK TAKSÄ°T YOK ! 6 AY SONRA TAÅžIN 12 AY SONRA Ã–DEMEYE BAÅžLA!

Adapark'ta ''6 ay sonra taÅŸÄ±n 12 ay sonra Ã¶demeye baÅŸla'' kampanyasÄ±nda 120 ay vadede ilk 12 ay kredi taksidinizi biz Ã¶dÃ¼yoruz. Gelin kredinizi cazip kredi oranlarÄ± ile ÅŸimdi kullanÄ±n, taksitlerinizi oturduktan sonra Ã¶demeye baÅŸlayÄ±n.

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Daire Tipi

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Min. Fiyat

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%10 Sabit Ã–deme (12,24 ve 36. ayda)

Banka Kredisi TutarÄ± %70

120 ay kredi Ã¶demesinin ilk 12 ayÄ± SURYAPI'dan

120 ay vadede 108 ay Ã¶de

4+1

198,5 mÂ²

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Yok

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489.300 TL

Yok

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503.000 TL

Yok

50.300 TL

352.100 TL

Yok

4.906 TL

2+1

120 mÂ² (bahÃ§e)

442.000 TL

Yok

44.200 TL

309.400 TL

Yok

4.311 TL

2+1

115,5 mÂ²

391.000 TL

Yok

39.100 TL

273.700 TL

Yok

3.814 TL

2+1

80 mÂ²

328.000 TL

Yok

32.800 TL

229.600 TL

Yok

3.199 TL

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** Sur YapÄ± End. San. ve Tic. A.Åž. gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ koÅŸullarda bu listedeki fiyatlar, Ã¶deme ÅŸekilleri ve banka kredi oranlarÄ± konularÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutar.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°NÂ 0216 364 90 70 / adapark.com.tr

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