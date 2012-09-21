SUR YAPI ADAPARK'TA PEÅžÄ°NAT YOK, TAKSÄ°T YOK!

Ä°stanbullularÄ± Ã¶zledikleri geniÅŸ yeÅŸil alana sahip bir proje ile buluÅŸturacak olanÂ AdaPark'ta ev sahibi olanlar site iÃ§erisinde yer alan meyve bah Ã§elerinden taze meyvelerini dalÄ±ndan kopararak yiyebilecek.Â Â Â Â

BalÄ±klÄ± gÃ¶lÃ¼ ve meyve bahÃ§eleriyle ÅŸehir hayatÄ± iÃ§inde doÄŸaya yaklaÅŸmayÄ± saÄŸlayan AdaPark, nar, elma, kiraz, kayÄ±sÄ± gibi aÄŸaÃ§larla sÃ¼slÃ¼ meyve bahÃ§eleriyle unutulan deÄŸerleri yeni nesillerle tanÄ±ÅŸtÄ±racak.Â Â



YeÅŸillikler iÃ§inde huzurlu bir yaÅŸam alanÄ± saÄŸlayacak olan AdaPark, konforlu bir yaÅŸam seÃ§eneÄŸi sunuyor.

ADAPARK AYRICALIKLI BÄ°R YAÅžAM SUNUYORâ€¦



AdaPark sizeÂ yalnÄ±zca bir ev deÄŸil, yepyeni bir yaÅŸam biÃ§imi sunuyor. AdaPark'ta zamanÄ±nÄ±zÄ± su yollarÄ± ve gÃ¶letler arasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irecek, bir iskelede gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyeceksiniz.



YaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje, sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor.

YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yÃ¼zme havuzlarÄ±, bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ±ylaÂ spor, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± oyun alanlarÄ±, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarÄ±yla AdaPark, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in bir eÄŸlence cenneti.

Ãœstelik tÃ¼m bu olanaklardan ekstra hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden faydalanabileceksiniz. Metroya yÃ¼rÃ¼me mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay olacak.

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** Sur YapÄ± End. San. ve Tic. A.Åž. gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ koÅŸullarda bu listedeki fiyatlar, Ã¶deme ÅŸekilleri ve banka kredi oranlarÄ± konularÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutar.

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