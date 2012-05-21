SUR YAPI 20. YILINI EXEN Ä°STANBUL'DA MUHTEÅžEM FIRSATLARLA KUTLUYOR! SON GÃœN 3 HAZÄ°RAN!

Sur YapÄ±'nÄ±n Ã‡amlÄ±ca eteklerinde sunduÄŸu bu Ã§ok Ã¶zel projeyle hayallerdeki Ä°stanbul'u ÅŸehrin merkezine taÅŸÄ±yor.

3.000.000 m2 inÅŸaat, binlerce konut, ofis ve iÅŸ merkeziâ€¦ Sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le 20 baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±k. 20. yÄ±lÄ±mÄ±z ÅŸerefine sunduÄŸumuz fÄ±rsatlarla dolu muhteÅŸem kampanya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. YÃ¼zlerce aileyi Ã‡amlÄ±ca'nÄ±n eteklerinde prestijin adresi Exen Ä°stanbul'da ev sahibi yaptÄ±k. Gelin, 20. yÄ±lÄ±mÄ±za Ã¶zel fÄ±rsatlarlaÂ Sur YapÄ±'nÄ±n bu muhteÅŸem projesinde siz de yerinizi alÄ±n.

Sur YapÄ±'nÄ±n, farklÄ± yaÅŸam konseptlerini birlikte sunan 500 milyon dolar deÄŸerindeki projesi ideal bir yaÅŸam alanÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mÃ¼kemmel bir yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatÄ± da sunarak Exen Ä°stanbul'da ev sahibi olma deneyimini, ziyaretÃ§ilere satÄ±ÅŸ ofisinde yaÅŸatÄ±yor.

BulunduÄŸu konum ve arsa alanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle Anadolu YakasÄ±'nÄ±n en gÃ¶zde projelerinden biri olan Exen Ä°stanbul,Â anayollarÄ±n hemen yanÄ±nda, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lerine 5'er dakika mesafede bulunuyor. Altunizade-Ã‡ekmekÃ¶y aksÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ, yaÅŸam, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve finans merkezlerinin tam ortasÄ±nda yer alan Exen Ä°stanbul, ÅŸehir hayatÄ±ndan vazgeÃ§emeyen yeni sakinlerini bekliyor.

Exen Ä°stanbul ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam sunuyorâ€¦



Exen Ä°stanbul'da yaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan proje, gÃ¶leti, havuzlarÄ±, fÄ±skiyeleri, Ã§ocuk parklarÄ±, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahalarÄ±, fun golf sahasÄ± , aÃ§Ä±k fitness alanlarÄ±, meyve bahÃ§eleri gibi birÃ§ok sosyal alanÄ±yla da ev sahiplerine ayrÄ±calÄ±klÄ± ve konforlu bir yaÅŸam sunuyor. YeraltÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ otoparklar ve sosyal tesis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan aÃ§Ä±k otoparklar sayesinde yaÅŸam alanlarÄ±nda tek bir araca bile rastlanmayacak. Åžehrin ortasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam sunan Exen Ä°stanbul, gÃ¼neÅŸ panelleriyle Ä±sÄ±nan havuzu sayesinde, bahar aylarÄ±nda da aÃ§Ä±k havada yÃ¼zme keyfini yaÅŸatacak.

Her daireye kat bahÃ§esiâ€¦



Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduÄŸu kat bahÃ§eleri; sakinlerine yemek, sohbet ve kahve keyfini, yeÅŸil ve maviyle iÃ§ iÃ§e gÃ¶l manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yaÅŸatacak. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸ yerinde deÄŸil, evinde geÃ§irmek isteyenler, Exen Ä°stanbul'un saÄŸladÄ±ÄŸÄ± home office yaÅŸam imkÃ¢nlarÄ±yla bu planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.

MuhteÅŸem 20.YÄ±l FÄ±rsatlarÄ±



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