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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Haberler >Advertorial>SUR YAPI 20. YILINI EXEN Ä°STANBUL'DA MUHTEÅžEM FIRSATLARLA KUTLUYOR! SON GÜN 3 HAZÄ°RAN!

SUR YAPI 20. YILINI EXEN Ä°STANBUL'DA MUHTEÅžEM FIRSATLARLA KUTLUYOR! SON GÃœN 3 HAZÄ°RAN!

21.05.2012 - 09:46 | Son GÃ¼ncelleme:

Acele edin Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle kampanya 20 yÄ±l devam etmez!

Sur YapÄ±'nÄ±n Ã‡amlÄ±ca eteklerinde sunduÄŸu bu Ã§ok Ã¶zel projeyle hayallerdeki Ä°stanbul'u ÅŸehrin merkezine taÅŸÄ±yor. /images/100/0x0/55ea7f90f018fbb8f883e6a2

3.000.000 m2 inÅŸaat, binlerce konut, ofis ve iÅŸ merkeziâ€¦ Sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le 20 baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±k. 20. yÄ±lÄ±mÄ±z ÅŸerefine sunduÄŸumuz fÄ±rsatlarla dolu muhteÅŸem kampanya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. YÃ¼zlerce aileyi Ã‡amlÄ±ca'nÄ±n eteklerinde prestijin adresi Exen Ä°stanbul'da ev sahibi yaptÄ±k. Gelin, 20. yÄ±lÄ±mÄ±za Ã¶zel fÄ±rsatlarlaÂ  Sur YapÄ±'nÄ±n bu muhteÅŸem projesinde siz de yerinizi alÄ±n.

Sur YapÄ±'nÄ±n, farklÄ± yaÅŸam konseptlerini birlikte sunan 500 milyon dolar deÄŸerindeki projesi ideal bir yaÅŸam alanÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mÃ¼kemmel bir yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatÄ± da sunarak Exen Ä°stanbul'da ev sahibi olma deneyimini, ziyaretÃ§ilere satÄ±ÅŸ ofisinde yaÅŸatÄ±yor.

BulunduÄŸu konum ve arsa alanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle Anadolu YakasÄ±'nÄ±n en gÃ¶zde projelerinden biri olan Exen Ä°stanbul,Â  anayollarÄ±n hemen yanÄ±nda, BoÄŸaziÃ§i ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼lerine 5'er dakika mesafede bulunuyor. Altunizade-Ã‡ekmekÃ¶y aksÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ, yaÅŸam, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve finans merkezlerinin tam ortasÄ±nda yer alan Exen Ä°stanbul, ÅŸehir hayatÄ±ndan vazgeÃ§emeyen yeni sakinlerini bekliyor.

Exen Ä°stanbul ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam sunuyorâ€¦

Exen Ä°stanbul'da yaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan proje, gÃ¶leti, havuzlarÄ±, fÄ±skiyeleri, Ã§ocuk parklarÄ±, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahalarÄ±, fun golf sahasÄ±/images/100/0x0/55ea7f90f018fbb8f883e6a4, aÃ§Ä±k fitness alanlarÄ±, meyve bahÃ§eleri gibi birÃ§ok sosyal alanÄ±yla da ev sahiplerine ayrÄ±calÄ±klÄ± ve konforlu bir yaÅŸam sunuyor. YeraltÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ otoparklar ve sosyal tesis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan aÃ§Ä±k otoparklar sayesinde yaÅŸam alanlarÄ±nda tek bir araca bile rastlanmayacak. Åžehrin ortasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸam sunan Exen Ä°stanbul, gÃ¼neÅŸ panelleriyle Ä±sÄ±nan havuzu sayesinde, bahar aylarÄ±nda da aÃ§Ä±k havada yÃ¼zme keyfini yaÅŸatacak.

Her daireye kat bahÃ§esiâ€¦

Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduÄŸu kat bahÃ§eleri; sakinlerine yemek, sohbet ve kahve keyfini, yeÅŸil ve maviyle iÃ§ iÃ§e gÃ¶l manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yaÅŸatacak. HayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸ yerinde deÄŸil, evinde geÃ§irmek isteyenler, Exen Ä°stanbul'un saÄŸladÄ±ÄŸÄ± home office yaÅŸam imkÃ¢nlarÄ±yla bu planlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.

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