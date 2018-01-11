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    Şüpheli pakete merakla baktılar

    İHA
    11.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Konya’da bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli kutu fünye ile patlatıldı. Patlatılan kutudan inşaat malzemesi çıktı.

    Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir iş yeri önüne bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek kutuya fünye yerleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan uyarıların ardından, kutu fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Kutunun içerisinden inşaat malzemesi çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile yaşananları görüntülerken, bazıları da tehlike ihtimaline rağmen olayı film izler gibi izledi. Patlatmanın ardından kısa bir süre sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

    Etiketler: konya , paket
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