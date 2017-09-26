Şüpheli ölümde sır perdesi: Esrarengiz kadın çığlığı...

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi’ndeki 12 katlı bir binanın 10. katındaki evin balkonundan aşağıya atladığı ileri sürülen 33 yaşındaki Levent Piroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının, "Şahsın atladığı ileri sürülen 10. kattaki dairede önce kapı çalınma sesi, ardından ise bir kadının çığlık sesi" duyulduğu ileri sürülmesi üzerine evde inceleme yapmak istedi.

KİMSE ÇIKMADI

Ekipler, kapısı kilitli olan eve giremeyince olay yerine çilingir çağırdı. Polis, çilingir yardımıyla kapısı açılan evde yaptıkları aramada kimseye ulaşamadı. Ölen şahıs ile daire sahipleri arasında hiç bir bağlantı kuramayan ekipler, olay anında daire sahiplerinin evde bulunmaması üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Kafaların karıştığı olayla ilgili daire sahiplerine ulaşmak isteyen ekipler, bu kez ise ismi açıklanmayan kadın daire sahibine ulaşamadı.

BAĞLANTI KURULAMADI

Ekipler, ölen şahsın herhangi bir bağlantısının kurulamadığı evde neden bulunduğu konusunda araştırmaya başladı. Polisin olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Levent Piroğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından şahsın kesin ölüm nedeninin belirleneceği belirtildi.