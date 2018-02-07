Şüpheli intihara ‘olağan’ raporu

SAVCILIK KOCAyI SUÇLADI

Hazırlanan iddianamede, Netice’nin şüpheli eşi Abdulhakim Taşdelen tarafından banyoda bıçaklandığı ve diğer şüphelilerle birlikte yaralı halde battaniye ile balkona taşınıp aşağı atıldığı, polisler gelene kadar delillerin yok edildiği belirtildi. Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise müebbet hapis cezası istedi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunda Netice Taşdelen’in vücudundaki 29 kesiğin 4 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Raporda ‘Darbelerin maktulün kendisi tarafından meydana getirilmesinin’ mümkün olduğu ve ‘Bu yaralardan sonra maktulün evin banyosundan veya bir odasından yürüyerek veya sürünerek balkona çıkıp, kendisini aşağı bırakmasının mümkün olduğuna oy birliğiyle karar verildi” denildi.

ÇOCUKLARI İFADE DEĞİŞTİRDİ

Psikolog eşliğinde ifade veren 8 yaşındaki kızı ise önceki ifadelerinin aksine anne ve babasının kavga etmediğini söyledi. Avukatı Mesut Oruk, çiftin kızlarının baskı ve yönlendirme altında olduğunu ifade etti. Sanık Taşdelen’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

‘İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN DOSYALARDAN BİRİ’

Davanın bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Tuğba Torun şunları söyledi: “Esasında kadın cinayeti olan ancak intihar süsü verilen dosyalardan bir tanesi ne yazık ki. 29 yerinden bıçaklanmış bir kadının kalkıp yürüyüp kendini aşağıya atabileceği yönünde bir rapor geldi. Bu hukuki anlamda hayatın olağan akışında kabul edilebilir bir durum değildir.”