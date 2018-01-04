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Süpervisor nedir ne anlama gelmektedir?

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

Süpervisor, birçok kurumda kontrol mekanizmasının bir parçası olarak bilinmektedir. Kelime kökü olarak Fransızca'dan dilimize geçen süpervisor veya süpervizör, iş dünyasında sıkça kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Peki, dillere pelesenk olan süpervisör ne demektir? İşte, kelimenin anlamı ve görevin detayları

Süpervisor (Süpervizor), Fransızca'dan dilimize dahil olmuştur. Kelime manası olarak bir iş yerinde sorumlu olduğu görevlileri ve işi denetlemeden sorumlu kişi anlamına gelmektedir.

Supervisor, iş yerinde işlerin düzenli olarak yürümesi için denetlemelerde bulunur. Günlük belirlenen üretim sınırlarına ulaşılarak işçilerin iş güvenliğine uyum sağlayarak sorunsuz olarak mesaiyi bitirmektir. Supervisor üretiminden sorumlu müdürlerdir. İşleri işi doğru düzgün yapılması ve işçilerin çalışmasını denetlemekten geçer. Konum olarak sahip oldukları yerler üretim mühendislerinin altı ancak ustabaşının üstünde olan yerde görev alırlar. Market sektöründe mağaza çalışanlarını denetleyen, sunulan raporları derleyerek üst amirlere ulaştıran kişilerdir.

Etiketler: süpervisor ne demek
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