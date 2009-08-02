"Süper" tatsız kupa finali

H.Deniz Çekin yazıyor

Ligimizin, kupamızın ismini "süper" yaparak futbol kalitemizin de gelişeceğine olan inancımızı geliştirmemiz her sene aynı başlangıca sürüklüyor bizi. Uzun süren futbol açlığımızı doyurmak için hevesle oturduğumuz sofrada aynı tatsız yemeklerle karşılaşma ihtimalinin büyüklüğünü bilmek çok can sıkıcı.

Geçen senenin "2 kupa" havalısı Beşiktaş'ın savunmasında üç yeni oyuncu var. Orta sahaya takviye yapılmış. İleride Nihat'ın takıma yapacağı katkı merak ediliyor. Birkaç haftaya kalmaz İbrahimler kanatları geri alır, Nihat da çok fazla sakatlanan yapısıyla devam ederse geçen seneye göre tek farklılık yenilenen forma olacak.

Fenerbahçe, önemli yapısal değişiklik sinyalleri veren yenilenmiş bir takım hüviyetinde tahayyül edilse de zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Kadrosunun çoğunluğu Brezilyalı futbolculardan oluşsa da, Alman ekolüne dönse de "Türk takımı" kimliğini muhafaza etmeyi bu sene de başaracak gibi.

İlk yarıda çok fazla pozisyon oldu aslında. Birçoğunun savunma hatasından kaynaklanması neden hiç şaşırtıcı olmuyor acaba?

3. dakikada Bilica'nın kaybettiği top sonrası Yusuf'u düşürmesi Fenerbahçe açısından dramatik bir başlangıç olabilirdi. Zorlansa penaltı ve kırmızı kart yorumu bile olabilecek pozisyon devam kararıyla geçti gitti.

10'uncu dakikaların başlarında ilk önce Rüştü'nün gereksiz çıkışı, hemen sonrasında Volkan'ın kontrolsüz müdahalesi takımlarımızın savunma hatalarında kalecilerin de ne kadar önemli katkıları olabileceğini bir kez daha gösterdi.

18’de Yusuf'un kafası direkten döndü, 20'de İsmail'in kaptırdığı topta Alex golü kaçırdı, benzer bir pozisyonda 36. Dakikada Sivok Güiza'ya, Bilica'nın Yusuf'a yaptığını yaptı. Yine devam.

İlk yarıda gol olmayınca ikinci yarıya Nihat'la başladı Beşiktaş. Azıcık hareket geldi oyuna.

66'da Nihat'ın serbest vuruşunda Bilica'nın topu kucaklamasına devam kararı verilirken birkaç dakika sonra yine bir serbest vuruşta Sivok'un kolunu lüzumsuz açması Fenerbahçe'ye penaltıdan skor avantajı getirdi.

Oyuna giren Holosko ve Rıdvan Beşiktaş'a beraberlik golü getiremedi, uzatmalarda Alex ikinci golü buldu.

Adından başka hiçbir tarafı "süper" olmayan kupa da Fenerbahçe'ye gitti.