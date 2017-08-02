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    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    02 Ağustos 2017 - 09:52Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:52

    Londra halkının yaz tatili nedeniyle şehri boşaltmasının ardından, Arap ülkelerinden özel uçaklarla başkente taşınan her biri birkaç milyon sterlinlik süper otomobiller, kentin sokaklarını gürültüye boğuyor.

    BU otomobiller genellikle şehir merkezinde lüks otellerinde önünde, varlıklı ailelerin yaşadığı Knigthsbridge, Kensington, Chelsea ve Park Lane gibi yerlerde caddelere park ediliyor. Semt sakinlerinin karşısına sıkça Kuveyt veya Suudi Arabistan plakalı Bentley, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce ve Mercedes marka araçlar çıkıyor. Aralarında altın kaplama olanlar da var.

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Bazı Londralılar bu pahalı otomobilleri görmekten zevk alsa da, çoğu zaman lüks otomobillerin motor ve egsozlarından çıkan ses, çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Kensington belediyeye bu yönde sıkça şikayetler yapılıyor.

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Bu nedenle belediye, bu tür araç sürücülerini ‘aragaz’ vermemeleri, ani hız yapmamaları ve park halindeyken aracı çalışır durumda bırakmamaları konusunda uyardı.

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

    Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

     

    Etiketler: ingiltere , Lüks , Otomobil , zengin , gürültü , LONDRA
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