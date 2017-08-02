Süper otomobiller Londra’yı inletiyor

BU otomobiller genellikle şehir merkezinde lüks otellerinde önünde, varlıklı ailelerin yaşadığı Knigthsbridge, Kensington, Chelsea ve Park Lane gibi yerlerde caddelere park ediliyor. Semt sakinlerinin karşısına sıkça Kuveyt veya Suudi Arabistan plakalı Bentley, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce ve Mercedes marka araçlar çıkıyor. Aralarında altın kaplama olanlar da var.

Bazı Londralılar bu pahalı otomobilleri görmekten zevk alsa da, çoğu zaman lüks otomobillerin motor ve egsozlarından çıkan ses, çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Kensington belediyeye bu yönde sıkça şikayetler yapılıyor.

Bu nedenle belediye, bu tür araç sürücülerini ‘aragaz’ vermemeleri, ani hız yapmamaları ve park halindeyken aracı çalışır durumda bırakmamaları konusunda uyardı.