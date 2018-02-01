Süper Mavi Kanlı Ay tutulması büyüledi

Bugünkü dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Ay 152 yıl sonra ilk kez bu akşam her zamankinden daha parlak bir renge bürünecek, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

Tutulmanın en iyi izlendiği yerler ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu. NASA tutulmayı ABD'den canlı yayınladı.

18.34'te ise gökyüzüne bakarsanız, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak.

Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek.

Neden süper?

Bu akşam Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.





Neden kanlı?

Süper Ay, akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor.

Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.





Neden mavi?

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.