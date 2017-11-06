Super Mario Run tam bir hayal kırıklığı

Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima'nın söylediğine göre oyun 200 milyonun üzerinde indirme ile oldukça popüler olsa da "henüz kabul edilebilir bir kâr noktasına ulaşılmamış" durumda.

Tabii ki bu oyunun başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Kimishima'nın sunum sırasında belirttiği üzere Nintendo'nun temel hedeflerinden biri, akıllı cihazlar (telefonlar ve tabletler) için oyunlar alanına genişlemek ve Super Mario Run bu çabaya bol miktarda yardımcı olmuş durumda. İndirmelerin %90'ı Japonya dışından yapılmış durumda ve oyun, Nintendo'nun klasik varlığının bulunmadığı piyasalara adım atmasını sağlamış durumda.





Ayrıca görünene göre firma, yeni bir Mario oyunu geliştirmeye yoğunlaşmak yerine Super Mario Run'ı daha fazla iyileştirmeyi hedeflemekte. Kimishima'nın sunumu sırasında söylediğine göre hedefleri "bu uygulamanın akıllı cihazlar için eksizsiz Mario uygulaması olması." Oyunun Nintendo'nun kabul edilebilir kâr olduğunu düşündüğü miktarda gelir sağlamıyor olmasına rağmen firmanın söylediğine göre bu oyunun geliştirilmesi sırasında Nintendo'nun gelecekteki çalışmalarına yardımcı olacak pek çok bilgi elde edildi.

Ayrıca Nintendo'nun ikinci mobil oyunu Fire Emblem Heroes'un tek sefer ödemeli Super Mario Run'ın aksine bedava modelini kullanmaktaydı. Bu yılın daha erken dönemlerinde yayımlanan bu oyun için de Kimishima, "kâr hedefleri dahil olmak üzere genel çalışma hedeflerini yakalama yolunda" olduklarını söylemekteydi. Belki de bu yüzden, önümüzdeki ay yayımlanacak olan Animal Crossing: Pocket Camp'in bedava yolunu izliyor olmasının bir tesadüf olmadığı rahatlıkla söylenebilir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 33 DUVAR KAĞIDI