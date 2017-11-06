Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Super Mario Run tam bir hayal kırıklığı

    Super Mario Run tam bir hayal kırıklığı

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 07:11 | Son Güncelleme:

    Nintendo'nun Switch platformu için Super Mario Odyssey büyük bir başarı olabilir ancak mobil oyunu Super Mario Run henüz başarı yoluna adım atamamış durumda.

    Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima'nın söylediğine göre oyun 200 milyonun üzerinde indirme ile oldukça popüler olsa da "henüz kabul edilebilir bir kâr noktasına ulaşılmamış" durumda.

    Tabii ki bu oyunun başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Kimishima'nın sunum sırasında belirttiği üzere Nintendo'nun temel hedeflerinden biri, akıllı cihazlar (telefonlar ve tabletler) için oyunlar alanına genişlemek ve Super Mario Run bu çabaya bol miktarda yardımcı olmuş durumda. İndirmelerin %90'ı Japonya dışından yapılmış durumda ve oyun, Nintendo'nun klasik varlığının bulunmadığı piyasalara adım atmasını sağlamış durumda.

    Super Mario Run tam bir hayal kırıklığı

    Ayrıca görünene göre firma, yeni bir Mario oyunu geliştirmeye yoğunlaşmak yerine Super Mario Run'ı daha fazla iyileştirmeyi hedeflemekte. Kimishima'nın sunumu sırasında söylediğine göre hedefleri "bu uygulamanın akıllı cihazlar için eksizsiz Mario uygulaması olması." Oyunun Nintendo'nun kabul edilebilir kâr olduğunu düşündüğü miktarda gelir sağlamıyor olmasına rağmen firmanın söylediğine göre bu oyunun geliştirilmesi sırasında Nintendo'nun gelecekteki çalışmalarına yardımcı olacak pek çok bilgi elde edildi.

    Ayrıca Nintendo'nun ikinci mobil oyunu Fire Emblem Heroes'un tek sefer ödemeli Super Mario Run'ın aksine bedava modelini kullanmaktaydı. Bu yılın daha erken dönemlerinde yayımlanan bu oyun için de Kimishima, "kâr hedefleri dahil olmak üzere genel çalışma hedeflerini yakalama yolunda" olduklarını söylemekteydi. Belki de bu yüzden, önümüzdeki ay yayımlanacak olan Animal Crossing: Pocket Camp'in bedava yolunu izliyor olmasının bir tesadüf olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 33 DUVAR KAĞIDI

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri