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    Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 20:33Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:33

    Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Peki, 24 Ağustos Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Süper Loto çekiliş sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Loto geçen hafta 6. kez devretmişti ve büyük ikramiye 11.612.589,39 TL'ye ulaşmıştı. Peki, Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan çıkacak mı?

    SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    17 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı. Üst üste 6.kez devreden Süper Loto’da 11.612.589,39 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 61 kişi 12.438,65 TL, 4 bilen 4.094 kişi 198,60 TL, 3 bilen 87.506 kişi 16,10 TL ikramiye kazandı. 

    SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

    Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları düzenli bir şekilde çekilişi yapılan Süper Loto'nun 514. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır.

    Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara bildirilmesi ise en geç 21:45'tir. Süper Loto sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, sonuçları en geç 21:45'te MPİ resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    Etiketler: süper loto , süper loto sonuçları , 24 ağustos süper loto sonuçları , MPİ , büyük ikramiye
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