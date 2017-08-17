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    Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı... İşte 17 Ağustos Süper Loto sonuçları

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 21:17Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:41

    Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her perşembe akşamı binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 17 Ağustos Süper Loto sonuçları.

    Milli Piyango İdaresi tarafından merakla beklenen Süper Loto sonuçları biraz önce açıklandı. 17 Ağustos Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan kimse çıkmadı ve Süper Loto 6. devrini gerçekleştirdi. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye ödülü tam tamına 11.612.589,39 TL'ye yükseldi. İşte, Süper Loto sonuçlarında şanslı numaralar.

    20 23 38 42 48 50

    SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Beş haftadır devreden Süper Loto'da 10 milyona çıkması beklenen büyük ikramiye heyecanını yaşayan vatandaşlar, Süper Loto çekilişini iple çekiyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet satın alanlar, sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binasında yapılan çekilişler düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ve çekiliş sonuçlarının vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA 5. DEVİR GERÇEKLEŞTİ

    Süper Loto oyununun 512. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 04, 10, 38, 41, 43 ve 49 olarak belirlenirken, çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 9 milyon 173 bin 854 lira haftaya devretti. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bile 59 kişi 11 bin 583 lira 45 kuruş, 4 bilen 3 bin 517 kişi 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 77 bin 164 kişi ise 16 lira 40 kuruşluk ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.

    Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

    İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.

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