Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? - 26 Ekim Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango tarafından çekilişi her hafta gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu hafta büyük ikramiye devredip devretmeyeceği merak ediliyor. Peki, Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto sonuçlarının Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilişi gerçekleşiyor. Sonuçlarında açıklanması ise 21.45'te gerçekleşiyor.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto’da bu hafta beşinci kez devir yaşandı ve 10.020.269,65 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 63 kişi 11.989,30 TL, 4 bilen 4.608 kişi 176,30 TL, 3 bilen 97.480 kişi ise 14,35 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

· 35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişleri her Perşembe günü, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;

6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

3 bilenler ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.

Süper Loto’da 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödeme işlemi yapılmaz. Talihlilere, loto bayileri ya da Milli Piyango şubeleri tarafından verilecek ikramiyeler, Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto kolonu 6 kolondan oluşur. Kolonların her birinde 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Bu sayılar içerisinden 6 tane seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon ayrı ayrı ücretlendirilir. Kuponlarda işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır ve işaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Çekiliş için doldurulan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.