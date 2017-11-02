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    Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? 2 Kasım Süper Loto sonuçları

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 20:05 | Son Güncelleme:

    Süper Loto sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı şans oyunu severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye çıkacak mı merak ediliyor. Peki, Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

    Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak çekilişle açıklanacak. Her perşembe akşamı yapılan Süper Loto'da 524. hafta çekiliş heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlara her hafta umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye çıkacak mı? İşte detaylar.

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Süper Loto çekilişi, 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 6 milyon 360 bin 842 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 12 kişi 6 bin 889 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 73 kişi 148 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 102 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

    Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Aydın-Didim ve İstanbul-Kadıköy'den satın aldığı kaydedildi.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Süper Loto sonuçları ilk ve resmi olarak yalnızca Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların 21:45'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr adreslerine girmeleri yeterlidir.

    Etiketler: 2 kasım süper loto sonuçları
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