Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? 19 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye kime çıkacak merak ediliyor. Geçtiğimiz haftada devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 7.593.085,22 TL'ye yükseldi. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 19 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi saat 21.20'de gerçekleşiyor. Sonuçların açıklanması ise 21.45'te yapılacak.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto’da haftanın sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve ikramiye dördüncü kez devretti. 7.593.085,22 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 120 kişi 5.700,35 TL, 4 bilen 5.230 kişi 140,10 TL, 3 bilen 93.729 kişi ise 13,55 TL ikramiye kazandı.

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SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."