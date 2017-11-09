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    Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 9 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Süper Loto sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'dabu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. Şanslı sayıların açıklandığı bu hafta büyük ikramiye devir mi etti? İşte, 9 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile belli oldu. Süper Loto 9 Kasım çekilişi MPİ Ankara Balgat binasında noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu hafta Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 666 bin lira oldu. İşte, 9 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    7, 13, 29, 34, 38, 52

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 7 bin 858 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 316 kişi 168 lira 45'er kuruş, 3 bilen 67 bin 115 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

    Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 36 bin 992 lira 30 kuruş oldu.

    Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 472 bin 965 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 823 bin 27 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto'nun 2 Kasım 2017 tarihli 524. hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 647 bin 77 lira 85 kuruş Muğla'nın Bodrum ilçesinden bir kişiye çıktı. Süper Loto'da kazandıran numaralar ise 04, 15, 26, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 538 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 63 kişi 135 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 231 kişiye 12 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 9 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Süper Loto kuponu, 6 kolondan oluşur. Kolonlarda, 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlemesi yapılır. Doldurulan her kolon için ücret alınır. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Oynanmış olan kolon iptal edilecekse, kolon altındaki iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Süper Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.

    SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

    Süper Loto çekilişi sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye alırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;
    3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,
    5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi Şubeleri’nden,
    6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilir.
    Süper Loto’da büyük ikramiyeyi alan çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. Devir sayısı diğer çekilişlerde olduğu gibi belirli bir sayıyla sınırlandırılmamıştır. Süper Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan çıkana kadar, ikramiye sonraki haftaya devreder. Talihliler, bir yıl içerisinde ilgili yerden ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler de ödenmez. Loto bayileri ve Milli Piyango şubeleri tarafından ödenecek ikramiyelerin miktarları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.

     

    Etiketler: süper loto sonuçları , 9 kasım süper loto sonuçları
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