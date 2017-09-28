Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 28 Eylül Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları, yapılan çekilişle beraber belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye tutarı 3 milyon 388 bin lira olarak belirlendi. Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye 2. kez devretti. İşte, 28 Eylül Süper Loto sonuçları.

2, 3, 5, 22, 24, 25

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

21 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.591.079,90 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 58 kişi 8.536,85 TL, 4 bilen 3.760 kişi 141,15 TL, 3 bilen 72.062 kişi ise 12,75 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü düzenlenir. Çekiliş kuponu 6 kolondan oluşur. Kolonda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilerek işaretlenir. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Çekiliş için oynana kupon arkasına ad ve soyad yazılarak imza atılması gerekir. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda ispat niteliği taşıyacaktır.