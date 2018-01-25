Süper Loto sonuçları açıklandı... 42 milyon TL'lik rekor ikramiyeyi 1 kişi kazandı!

Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklandı. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyordu. Süper Loto'nun 42 milyonluk rekor ikramiyesi Erzincan'dan bir kişiye isabet etti. İşte, 25 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 52 milyon 892 bin 827 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarılacak.

Süper Loto sonuçlarında rekor ikramiyeyi kazanan şanslı kişi belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Erzincan'dan çıktı. Kazanan kişi 42.532.640,20 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

5, 12, 15, 17, 20, 40





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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta (18 Ocak) gerçekleştirilen 535. Süper Loto çekilişinde 11. devir gerçekleşti. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş haftaya devretti. Süper Loto'da 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.

SÜPER LOTO'DA DEVİR HAFTALARINDA ÇIKAN NUMARALAR:

18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11,17,20,29,36,51

11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04,23,27,36,51,54

04 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 03,15,20,30,40,52

28 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,20,33,39,40,48

21 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,07,27,35,36,40

14 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 05,10,19,20,38,39

07 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,06,09,11,45,49

30 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,23,33,36,47,54

23 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,10,13,20,33,39

16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12,14,24,30,31,45

09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,13,29,34,38,52

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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