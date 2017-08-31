Süper Loto sonuçları açıklandı.. İşte 31 Ağustos Süper Loto sonuçları

Süper Loto 515. hafta çekilişi bu hafta gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçların bu hafta da devretti. 6 bilen çıkmayınca 8. kez devreden Süper Loto'da ikramiye tutarı yükselmeye devam ediyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto 515. hafta çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca Süper Loto 6. kez devretti. Büyük ikramiye 20 milyona yaklaşırken Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 4,9,26,30,37, 50 olarak belirlendi.