Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 34 milyon lirayı aştı!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Tam 10 haftadır devreden Süper Loto, bu akşam bir devrini daha gerçekleştirdi, 34 milyon TL'lik dev ikramiye gelecek haftaya aktarıldı. İşte, 18 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarında kazanan numaralar.

11. KEZ DEVRETTİ

Süper Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 34 milyon lirayı aştı. Böylelikle Süper Loto 11. kez devrini gerçekleştirmiş oldu. Süper Loto'da bu hafta 5 bilen 182 kişi 11.524,05 TL, 4 bilen 11.636 kişi 193,25 TL, 3 bilen 251.963 kişi ise 15,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları: 11, 17, 20, 29, 36, 51

SÜPER REKOR

11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'da rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den bir kişi kazanmıştı.

34 milyon TL'lik devir ile birlikte Süper Loto'nun yeni rekoru da gelecek hafta belli olacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

11 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

6 bilenin çıkmadığı çekilişte 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

"Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.