Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 27 milyonu aştı!

11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarında bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Geçtiğimiz hafta 21 milyona ulaşan büyük ikramiye, bu hafta 27 milyon TL’yi geride bırakmıştı.

ÇILGIN İKRAMİYE REKORA GİDİYOR!

Süper Loto rekora doğru koşuyor. Süper Loto bu hafta bir kez daha devretti ve 11. devrini gerçekleştirmiş oldu. 27 Milyon TL'yi geride bırakan Süper Loto'nun gelecek hafta 30 milyon TL'yi aşması kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Loto’da bu haftanın şanslı numaraları belli oldu. İşte, Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar: 4, 23, 27, 36, 51, 54

Süper Loto'da bu zamana kadar verilen en büyük ikramiye ise 37 Milyon TL'ydi... 37 Milyon TL'lik ikramiye, 6 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Keçiören'e çıkmıştı. Talihli oynadığı tek kolon ile dev ikramiyeyi kazanmış ve bir rekora imza atmıştı.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 9. kez devir gerçekleşti. Yapılan çekilişte 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 149 bin 148 kişi de 15 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

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