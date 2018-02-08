Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 8 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira 70'er kuruş, 3 bilen 87 bin 862 kişi 13 lira 65'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 537 bin 974 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 832 bin 967 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 25 bin 445 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1 Şubat 2018 tarihli 537. hafta çekilişinde, 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş ikramiye devretti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 493 kişi de 17 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

42 MİLYON TL'NİN SAHİBİ PARASINI ALDI

Milli Piyango İdaresi yaptığı duyuruda rekor ikramiye talihlisinin biletini aldığını açıkladı ve kuponu da görmek isteyenler için yayımladı.