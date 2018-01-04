Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye tam 21 milyona ulaştı!

Süper Loto sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. 8 haftadır devreden Süper Loto'da sonuçlar açıklandı. 17 milyon 806 bin TL'lik ikramiye bu haftaya devretmişti. Süper Loto'da bu hafta verilecek ikramiye tutarı 21 milyon TL'ye çıktı. Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Dev ikramiyeyi tutturan yine olmadı büyük ikramiye tam 9. kez devretti. Ayrıntılar geliyor...

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

3, 15, 20, 30, 40, 52





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto 532. haftasında kazandıran numaralar; 7, 20, 33, 39, 40, 48 olarak belirlendi. Altı bilen olmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş ikramiye ile teselli olacaklar. 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş alacaklar.

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.