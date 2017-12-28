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    Süper Loto sonuçları açıklandı... 28 Aralık Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiye çılgınlığı!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 21:17 | Son Güncelleme:

    Süper Loto sonuçları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 28 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası...

    Geçtiğimiz hafta tam 7. kez devreden Süper Loto'da bu hafta büyük bir heyecan yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucu açıklandı.

    Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli yine bulunamadı ve Süper Loto tam 8. kez devretti. Süper Loto'nun 8. devrinin ardından büyük ikramiye 17.806.841,11 TL'ye kadar yükseldi. İşte ayrıntılar.

    Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

    Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

    İşte kazanan şanslı numaralar: 7, 20, 33, 39, 40, 48

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 28 Aralık Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiye çılgınlığı

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto 531. haftanın kazandıran numaraları; 4 - 7 - 27 - 35 - 36 - 40 olarak belirlendi.

    Süper Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmadı. 7. kez devreden Süper Loto çekilişinde 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş gelecek haftaya kaldı. 28 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 17 milyonu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre Süper Loto'da 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş, 3 bilen 107 bin 395 kişi ise 13 lira 80'er kuruş kazandılar.

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    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Yani Süper Loto çekilişinde devir sayısında sınırlama yoktur!

    Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

     

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    Etiketler: süper loto sonuçları , 28 aralık süper loto sonuçları
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