Süper Loto en çok çıkan şanslı numaralar hangileridir? Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto şanslı numaraları, kupon oynamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Nasıl oynanmalı sorusuna cevap aranan Süper Loto'da, kolon fiyatları da merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da ne çok çıkan şanslı numaralar hangisidir? İşte, Süper Loto nasıl oynanmalı sorusunun cevabı ve şanslı numaralar hakkında detaylı bilgiler

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.