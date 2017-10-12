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    Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ekim Süper Loto sonuçları

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 18:54 | Son Güncelleme:

    Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Çekiliş sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı şans oyunlarını oynayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Her hafta perşembe akşamı çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta 3. devrini gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye 5 Milyona yükselmişti. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin 521'ncisi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde heyecanla çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, merakla "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" diye araştırıyor.

    Süper Loto çekilişi, 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    6 bilen olmayınca büyük ikramiye 3. kez devrederek 5 milyon 394 bin 789 lira 82 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 55 kişi 11 bin 353 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 291 kişi 203 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 783 kişi de 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Süper Loto sonuçları ilk ve resmi olarak yalnızca Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların 21:45'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr adreslerine girmeleri yeterlidir.

    Etiketler: 12 ekim süper loto sonuçları
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