Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 5 Ekim Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı yüz binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucu açıklandı. İşte, Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar.

Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye 3. kez devretti. Devreden ikramiye 5.394.789,82 TL'ye yükseldi. İşte kazanan numaralar;

11 18 29 40 46 52

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

28 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.388.046,45 TL değerindeki ikramiye üst üste ikinci kez devretti. 5 bilen 76 kişi 7.357,25 TL, 4 bilen 3.919 kişi 153,70 TL, 3 bilen 77.512 kişi ise 13,35 TL değerinde ikramiye kazandılar.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.