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    Süper Loto büyük ikramiyesi 40 milyonun üzerine çıktı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Süper Loto, geçtiğimiz 11 hafta devretmesinin ardından rekora doğru koşmaya devam ediyor. Son olarak 34 milyon liralık ikramiye için çekiliş gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta 40 milyon liranın üzerinde olacak. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Balgat'taki binasından canlı yayınlanacak

    Süper Loto, 536. hafta çekilişi ile 40 milyon liranın üzerinde büyük ikramiye vermeye hazırlanıyor. 2017 kasım ayından bu yana talihlisini bulamayan Süper Loto, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin Noter huzurunda gerçekleştireceği çekilişle birlikte talihlisini arayacak.

    Süper Loto çekilişi, idarenin internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    Süper Loto'da son rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den bir kişi kazanmıştı. 34 milyon TL'lik devir ile birlikte Süper Loto'nun yeni rekoru bu hafta belli olacak. 

    ÇEKİLİŞ 21.15'TE BAŞLAYACAK

    Milli Piyango İdaresi'nin her hafta olduğu gibi canlı olarak yayınlayacağı çekiliş, 21.15'te başlayacak. Tüm şans oyunlarında olduğu gibi Süper Loto'nun çekilişi de Milli Piyango İdaresi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kazandıran numaraların belirlenmesinin ardından büyük ikramiye talihlisinin olup olmadığı 22.00'a kadar ilan edilecek.

    EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR MERAK EDİLDİ

    Süper Loto çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını yatırmadan önce internet üzerinden en çok çıkan rakamları araştırdı. Süper Loto ile ilgili bir diğer sorgulama ise büyük ikramiyenin çıkma ihtimali oldu.

     

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    Etiketler: mpi , mpi çekiliş , son dakika
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