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    Süper Ay nedir? 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Yeni yılın ilk gününde Süper Ay kendini gösterdi. Dolunay’ın normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüldüğü Süper Ay, İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek. Peki Süper Ay nedir?

    Doğa olayı tutkunlarının heyecanla Süper Ay, ilk kez 31 Aralık’ta kendisini gösterdi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay’ı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı.

    SÜPER AY NEDİR?

    Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

    2018 GÖKYÜZÜ OLAYLARI

    Bu yıl tam güneş tutulması olmayacak, ancak dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek üç tane parçalı güneş tutulması, iki tane tam ay tutulması gerçekleşecek.

    31 Ocak - Tam ay tutulması Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenebilecek.

    15 Şubat - Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek.

    13 Temmuz - Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.

    27 Temmuz - Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.

    11 Ağustos - Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

    METEOR YAĞMURLARI

    Her yıl, bir dizi meteor yağmuru oluyor ve fotoğraf makinenizi hazır ederseniz, olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunlardan en önemli ikisi ise Perseid ve Geminid.

    12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.

    13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.

    Etiketler: Süper Ay ne zaman
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