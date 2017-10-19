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Süper artış

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

Türk futbol endüstrisinin lokomotifi Süper Lig’deki 18 takım 2016-2017 sezonunda gelirlerini 300 milyon TL arttırarak toplamda 2.3 milyar liraya ulaştılar.

Ancak burada aslan payını Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaptı. 4 kulüp toplam gelirlerin yüzde 61’ini elde ederek 1.4 milyar lira para kazandı. Aktif Bank’ın hazırladığı futbol ekonomisi raporu EkoLig’e göre en çok kazanan takım 521 milyon TL ile Beşiktaş oldu. Bir önceki sezona göre ise Fenerbahçe yüzde 8, Galatasaray ise yüzde 27 gelir kaybına uğradı.

BORÇ 60 MİLYON DOLARA İNECEK
GALATASARAY’ın 130 milyon dolarlık kredi borcunu kısa sürede düşüreceğini anlatan Başkan Dursun Özbek, “Riva ve Florya projelerinden elde edeceğimiz gelir ile bu borç kısa sürede 60 milyon dolara inecek” dedi.

Süper artış

Süper artış

Etiketler: Süper Lig , gazetehaberleri
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