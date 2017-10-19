Süper artış

Ancak burada aslan payını Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaptı. 4 kulüp toplam gelirlerin yüzde 61’ini elde ederek 1.4 milyar lira para kazandı. Aktif Bank’ın hazırladığı futbol ekonomisi raporu EkoLig’e göre en çok kazanan takım 521 milyon TL ile Beşiktaş oldu. Bir önceki sezona göre ise Fenerbahçe yüzde 8, Galatasaray ise yüzde 27 gelir kaybına uğradı.

BORÇ 60 MİLYON DOLARA İNECEK

GALATASARAY’ın 130 milyon dolarlık kredi borcunu kısa sürede düşüreceğini anlatan Başkan Dursun Özbek, “Riva ve Florya projelerinden elde edeceğimiz gelir ile bu borç kısa sürede 60 milyon dolara inecek” dedi.