Sunumlarda tıkla-paylaş dönemi

Radisson Blu Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen “Barco Sunum Sistemleri Ürün Ailesi” toplantısında şirketin yeni çözümleri tanıtıldı. Toplantıyı düzenleyen Barco Türkiye Genel Müdürü Mehmet Deniz Kaya, dünya devi Barco’nun ClickShare adlı ürünlerinin günümüzün en basit kablosuz görüntü aktarım cihazı olduğunu hatırlatıp “Geniş ürün gamımızla insanları, içerikleri ve düşünceleri bir araya getiriyoruz. Sunum ve toplantı odalarında artık montaj yok, kurulum yok. İçeriğinizi paylaşmak için kablo tak çıkar devri bitti, tıkla paylaş devri başladı” dedi.

ClickShare'in temel özellikleri şöyle:

Kablo tak çıkar derdi yok

Karmaşık ayar yapmak gerekmiyor

Paylaşım için butonun tıklanması yetiyor

iOS ve Android üzerinde de çalışıyor

Tüm PC, MAC, tablet ve akıllı telefon gibi dijital platformlarla uyumlu

Birden çok kullanıcıya görüntülerini eş zamanlı paylaşma imkânı sunuyor

Airplay uyumlu tüm mobil cihazlarda uygulama kurmadan görüntü aktarılabiliyor