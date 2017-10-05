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    Hürriyet >Teknoloji>Sunumlarda tıkla-paylaş dönemi

    Sunumlarda tıkla-paylaş dönemi

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Profesyonel görüntüleme teknolojilerin sunan Barco’nun kablosuz sunum sistemi ürünleri Radisson Blu Bosphorus Hotel’de görücüye çıktı. 16K Elektronik Görüntü Sistemleri A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Barco Türkiye Genel Müdürü Mehmet Deniz Kaya, Barco’nun ‘tıkla-paylaş’ mantığıyla çalışan ClickShare ürünlerini anlattı.

    Radisson Blu Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen “Barco Sunum Sistemleri Ürün Ailesi” toplantısında şirketin yeni çözümleri tanıtıldı. Toplantıyı düzenleyen Barco Türkiye Genel Müdürü Mehmet Deniz Kaya, dünya devi Barco’nun ClickShare adlı ürünlerinin günümüzün en basit kablosuz görüntü aktarım cihazı olduğunu hatırlatıp “Geniş ürün gamımızla insanları, içerikleri ve düşünceleri bir araya getiriyoruz. Sunum ve toplantı odalarında artık montaj yok, kurulum yok. İçeriğinizi paylaşmak için kablo tak çıkar devri bitti, tıkla paylaş devri başladı” dedi.

    ClickShare'in temel özellikleri şöyle:

    Kablo tak çıkar derdi yok

    Karmaşık ayar yapmak gerekmiyor

    Paylaşım için butonun tıklanması yetiyor

    iOS ve Android üzerinde de çalışıyor

    Tüm PC, MAC, tablet ve akıllı telefon gibi dijital platformlarla uyumlu

    Birden çok kullanıcıya görüntülerini eş zamanlı paylaşma imkânı sunuyor

     

    Airplay uyumlu tüm mobil cihazlarda uygulama kurmadan görüntü aktarılabiliyor

    Etiketler: clickshare , montaj , teknoloji
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