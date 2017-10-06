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'Sunucu olmasan tamirci olurdum'

Sevilen sunucu Şule Zeybek samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
06.10.2017 - 12:15

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Hadi Be’ programının konuğu başarılı sunucu Şule Zeybek oldu. Zeybek, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Dominant karakterim

Kendisine hayatı boyunca güçlü kadın olmayı öğrettiklerini ancak bu durumun özel hayatta hiç bir işe yaramadığını söyleyen Şule Zeybek “ Biraz dominant bir karakterim. Güçlü kadın olmayı öğrettiler bize ama özel hayatta hiç işe yaramıyor. Erkekler dominant kadından hoşlanmıyor ve kedi gibi kadınları seviyorlar” dedi.

Tamirci olurdum

Televizyoncu olmasaydı tamirci veya marangoz olabileceğini söyleyen Şule Zeybek 'Bu mesleği yapmasaydım ressam, tamirci veya marangoz olurdum. El yeteneklerim bu konuda çok iyi. Yemek konusunda da, yapmasında değil ama süslemesinde çok iyiyim” dedi.

Kuaförler düşmanım gibi

Kuaförde vakit geçirmekten nefret ettiğini söyleyen Şule Zeybek “ Balyaj yaptırmaktan ve kuaförde vakit geçirmekten nefret ediyorum. Bir ara kuaförleri düşman görürdüm çok vaktimi alıyor diye. Kendi saçımı bile taratmam kendim tararım” dedi.

Sunucu olmasan tamirci olurdum


Araba kullanışım değişti

Anne olduktan sonra araba kullanmasının yanında hayatta her şeyinin değiştiğini söyleyen Şule Zeybek “ Annelik bana her şeyi değiştirtti. Araba kullanmamdan başlayarak tüm hayatım değişti. Çünkü senin dünyan olmuş bir varlık var hayatında” dedi.

Tembelliği çok seviyorum

Hırslı birisi olmadığını ve tembellik yapmayı sevdiğini söyleyen Şule Zeybek “ Hırslı birisi değilim tembellik yapmayı çok severim. Potansiyelimin çok azını kullanıyorum. Televizyonda çok iyi yerlere gelebilirdim ama mutluluğa gereğinden fazla önem veriyorum” dedi.

Yemeğe karşı zaafım var

Mutsuz olduğu zaman eve kapandığını ve yemek yediğini söyleyen Şule Zeybek “ Mutsuzluğumu çok yemek yiyerek ve kendimi eve kapatarak atlatıyorum. Kilo vermeye çalıştım ama sürekli daha fazlasıyla aldım ve yemeğe zaafım var” dedi.

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