Sünnet hakkında merak edilenler

Sünnet, penisin ucunu örten ve cilt sünnet derisi olarak adlandırılan kısmın cerrahi bir işlem ile alınmasıdır, bir başka deyişle sünnet ameliyattır. Sünnet dini, sosyal veya tıbbi amaçlarla yapılmaktadır. Tıbbi nedenler arasında balanoposthit (penis başının ve sünnet derisinin iltihabı), gerçek fimozis (sünnet derisinin uç kısmının ciddi derecede kapanması), parafimoz (sünnet derisi geri çekildiğinde orijinal konumuna geri dönmemesi durumunda) veya böbrek-idrar kanalı rahatsızlıkları veya idrar yolu enfeksiyonları bulunmaktadır.

Sağlıklı yenidoğanlarda sünnet için tıbbi gereklilik yoktur. Bununla birlikte, aileler yukarıdaki gibi çeşitli nedenlerle oğullarının sünnet edilmesini isteyebilirler.

SÜNNETİN BİRÇOK FAYDASI VAR

Sünnet, idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltır. Balanit, balanoposthit (penis başının ve sünnet derisinin iltihabı), gerçek fimozis (sünnet derisinin uç kısmının ciddi derecede kapanması), parafimozisi önler. İlerleyen yaşlarda penis kanseri riskini azaltır. Cinsel yolla hastalık bulaşma riski de azalır. Serviks kanseri ve kadın partnerlerde bazı enfeksiyonların riskini azaltır. Daha kolay genital hijyen sağlar.





SÜNNET ÖNEMLİ BİR OPERASYON

Sünnetten sonra az da olsa ağrı olabilir, ancak ağrıyı azaltmak için güvenli ve etkili ilaçlar uygulanır. Sünnet derisinin çok uzun veya çok kısa kesilmesi, zayıf iyileşme, ödem/ şişlik, kanama veya enfeksiyon gibi nadir de olsa komplikasyonlar görülebilir.

SÜNNETE HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yenidoğanlarda sünnet bebek henüz hastanedeyken veya daha sonra uygulanabilir. Büyük çocuklar ve yetişkinler için, prosedür genellikle bir hastanede ya da cerrahi merkezde ayaktan tedavi temeline dayalı olarak yapılır. Bu, aynı gün eve gideceğiniz anlamına gelir.





SÜNNET NASIL YAPILIR?

Sünnet, yukarıda da belirtildiği gibi bir ameliyat işlemi olduğu için çocuk cerrahı ya da çocuk ürolojisi uzmanınca yapılmalıdır, en azından olabilecek komplikasyonları anlayıp gerekenleri yapabilecek bu konuda eğitim almış bir cerrah veya hekimce yapılmalıdır. Sünnette kullanılan çeşitli teknikler bulunur. Kullanılan tekniğin seçimi doktorun tercih ve tecrübesine bağlıdır, ancak hangi metod seçilirse seçilsin dokuya gereken saygı ve özen gösterilecek cerrahi prensiplere uygun bir metod olmalıdır. İşlem 15 ila 30 dakika arasında sürer.

İYİLEŞME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sünnet işleminden bir başka deyişle ameliyatından sonra ağrı kontrolü çok önemlidir. Sünnet sırasında uygulanan lokal ve sistemik ağrı kontrolünden sonra işlem sonrasın da uygun ağrı kesiciler en az 24 saat verilmelidir. İyileşme sürecinde sünnet hatında ve peniste hafif kızarıklık, şişlik olması serum sızıntısı veya hafif kan sızıntısı ve daha sonra kabuklanma olması normaldir. Sünnet sonrası eğer çocuğumuz bezli ise bezi sık kontrol edilmelidir. Banyo, 24-48 saat sonra yaptırılabilir. Çocuğunuzda artan ağrı, idrara çıkma ile ilgili sorun, ateş, kötü kokulu drenaj, kızarıklığın ya da şişliğin artması, sürekli kanama gibi belirtilerden herhangi biri varsa doktorunuza haber vermeli ve tekrar doktorunuza başvurmalısınız.



Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran

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